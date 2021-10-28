Индийцы показали демонстратор малозаметного ударного беспилотника.

В сети появились фотографии и видео демонстратора индийского малозаметного беспилотника SWiFT, выполняющего скоростные пробежки. Как сообщает The Drive, он представляет собой уменьшенную версию ударного беспилотника Ghatak.

Ударные беспилотники есть на вооружении лишь у немногих стран в мире, хотя их разрабатывают несколько десятков государств. Индия с переменным успехом пытается создать такой аппарат с начала нулевых. Первый индийский ударный беспилотник — Rustom-II — впервые взлетел в 2016 году, а спустя год пошел в серийное производство. Но военные до сих пор его так и не приняли на вооружение, хотя планировали сделать это в прошлом году.

О программе по созданию малозаметного беспилотника Ghatak стало известно в 2010 году. Он подойдет для разведывательных миссий, но в первую очередь разрабатывается как беспилотный бомбардировщик.

SWiFT — это демонстратор Ghatak, примерно в восемь раз его меньше по размерам. Он выполнен по схеме летающее крыло и весит 1050 килограмм. Длина SWiFT — четыре метра, размах крыла — пять метров. Аппарат оснащен турбореактивным двигателем от российской компании «Сатурн» и может летать на расстояния до 200 километров.

В конце октября в сети появились фотографии и видео со скоростными пробежками SWiFT. Он выглядит так же, как и его ранние модели и концептуальные изображения: летающее крыло с воздухозаборником над передней частью фюзеляжа и крупными шасси. Выхлоп двигателя у SWiFT малозаметный.

В России тоже разрабатывают малозаметные боевые беспилотники. Например, по проектам «Охотник-Б» и «Скат», о которых мы писали ранее.

Василиса Чернявцева