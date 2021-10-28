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В России подписали первый кодекс этики искусственного интеллекта

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В России подписали первый кодекс этики искусственного интеллекта
В России подписали первый кодекс этики искусственного интеллекта.
Источник изображения: industry-hunter.com

В рамках международного форума «Этика искусственного интеллекта: начало доверия» российское правительство, Минэкономразвития, Альянс в сфере ИИ (Сбер, МТС, VK, «Газпром нефть», «Яндекс», РФПИ) и другие крупнейшие компании и научно-исследовательские организации подписали кодекс этики в сфере искусственного интеллекта (КЭСИИ), который устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения для участников этой отрасли.

Указанный кодекс распространяется на отношения, связанные с этическими аспектами создания (проектирования, конструирования, пилотирования), внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла, которые в настоящее время не урегулированы российским законодательством или другими актами регулирования.

Документ состоит из 33 пунктов и в числе прочего рекомендует участникам рынка:

  • сотрудничать между собой по вопросу выявления и проверки информации о способах создания универсальных систем ИИ;
  • информировать пользователей об их взаимодействии с ИИ-системами;
  • дать возможность прекратить взаимодействие с ИИ по желанию клиента;
  • предотвращать угрозы, которые несёт технология.

Ответственность же за последствия использования систем ИИ накладывается на человека.

Для реализации кодекса будет создана специальная комиссия, куда войдут учёные, представители бизнеса и сотрудники госорганов. Несмотря на то, что КЭСИИ носит рекомендательный характер, каждая подписавшая кодекс организация будет обязана назначить уполномоченных по этике ИИ, которые будут контролировать его соблюдение.


Кирилл Сергеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-214 (МТС)
Компании
Минэкономразвития РФ
Проекты
AI
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