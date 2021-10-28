В России подписали первый кодекс этики искусственного интеллекта.

В рамках международного форума «Этика искусственного интеллекта: начало доверия» российское правительство, Минэкономразвития, Альянс в сфере ИИ (Сбер, МТС, VK, «Газпром нефть», «Яндекс», РФПИ) и другие крупнейшие компании и научно-исследовательские организации подписали кодекс этики в сфере искусственного интеллекта (КЭСИИ), который устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения для участников этой отрасли.

Указанный кодекс распространяется на отношения, связанные с этическими аспектами создания (проектирования, конструирования, пилотирования), внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла, которые в настоящее время не урегулированы российским законодательством или другими актами регулирования.

Документ состоит из 33 пунктов и в числе прочего рекомендует участникам рынка:

сотрудничать между собой по вопросу выявления и проверки информации о способах создания универсальных систем ИИ;

информировать пользователей об их взаимодействии с ИИ-системами;

дать возможность прекратить взаимодействие с ИИ по желанию клиента;

предотвращать угрозы, которые несёт технология.

Ответственность же за последствия использования систем ИИ накладывается на человека.

Для реализации кодекса будет создана специальная комиссия, куда войдут учёные, представители бизнеса и сотрудники госорганов. Несмотря на то, что КЭСИИ носит рекомендательный характер, каждая подписавшая кодекс организация будет обязана назначить уполномоченных по этике ИИ, которые будут контролировать его соблюдение.

Кирилл Сергеев