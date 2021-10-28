Германия заглядывается на ядерную бомбу

Предсказуемо жесткой оказалась реакция России на очередное агрессивное заявление Берлина – на этот раз немецкий министр обороны упомянула даже ядерное оружие в контексте противостояния с Москвой. Парадокс ситуации не только в том, что собственной атомной бомбы Германия не имеет. Возможно, для подобных речей у немецкого министра есть личные мотивы. Но, может быть, меняется и вся политика ФРГ?

"Мы хотим четко дать России понять, что в конечном счете в рамках доктрины сдерживания мы готовы применить такие средства, которые не дадут даже возникнуть мысли о том, что можно атаковать страны НАТО на Балтике или в районе Черного моря. В этом суть НАТО, нашего альянса, и он будет адаптироваться к нынешнему поведению России".

Эти слова, которые на нормальный русский можно перевести как банальную угрозу шандарахнуть по Москве ядерной боеголовкой, озвучивает не какой-то латвийский министр или депутат европарламента. И даже не представитель польского руководства. России угрожала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Министр обороны, чья должность по определению требует аккуратных выражений. Германии – страны, чья история взаимоотношений с Москвой требует тем более особых, сверхосторожных интонаций.

Игры слов

По словам представителя немецкого МИДа Штеффена Зайберта, фрау Крамп-Карренбауэр не сказала ничего предосудительного – лишь то, что она была обязана говорить на своей должности. Пока ядерное оружие рассматривается некоторыми государствами как средство военного конфликта, существует "необходимость поддерживать ядерный сдерживающий фактор в рамках НАТО. Об этом говорится в коалиционном соглашении", поясняет герр Зайберт. Имеется в виду коалиционное соглашение между ХДС/ХСС и СДПГ, на основе которого сейчас работает действующее правительство Германии.

Однако, как отмечает немецкий "Шпигель", в коалиционном соглашении сказано следующее: "пока ядерное оружие играет роль инструмента сдерживания в стратегической концепции НАТО, Германия заинтересована в участии в стратегических обсуждениях и процессах планирования". В процессах планирования, а не в угрозах.

В Москве разницу увидели и отреагировали на слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр очень жестко. Представитель МИД Мария Захарова назвала высказывания фрау "абсолютно недопустимыми", а ее начальник Сергей Лавров предложил Берлину спуститься с фантазий на землю грешную. "Мы считаем, что нужно концентрироваться на реальности. Тогда как воображение НАТО простирается в направлении "сдерживания" России, подготовки к атакам на Россию", – заявил министр.

Другие министры посоветовали немецкой коллеге вспомнить историю. "На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать", – пояснил глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу. Ну а для закрепления этого совета в Минобороны пригласили на разговор немецкого военного атташе.

Интерес шкурный...

Вопрос в том, последний ли раз? Является ли заявление госпожи Крамп-Карренбауэр ее позицией – или она отражает новую линию Германии?

На первый взгляд, фрау просто занимается своим будущим трудоустройством.

Дело в том, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр на сегодняшний день является хромой уткой. Шансы на то, что она (напомним, представляющая партию ХДС/ХСС) останется на своем министерском посту, крайне невелики – правящая коалиция, скорее всего, будет создана из представителей СДПГ, "Зеленых" и "Свободных демократов". С партийной карьерой все тоже не сложилось – какое-то время госпожу Крамп-Карренбауэр, занимавшую пост председателя ХДС/ХСС, считали преемницей Ангелы Меркель, однако после серии скандалов она в начале 2020 года покинула пост председателя и отказалась от перспектив стать канцлером.

После таких неудач в германской политике у нее особых перспектив нет. По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, Меркель, в отличие от Гельмута Коля, в ближайшие годы сохранит некоторое влияние на партию – и она вряд ли даст госпоже Крамп-Карренбауэр второй шанс. Поэтому фрау Крамп-Карренбауэр, вероятно, желает попробовать свои силы на политике общеевропейской.

Благо ее предшественница на посту министра обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен стала аж главой Еврокомиссии. А поскольку на общеевропейском уровне сейчас модными являются различного рода антироссийские измышления и угрозы Москве, то фрау Крамп-Карренбауэр, вероятно, считает, что ее примут как свою. Если уж не в Еврокомиссии (где "свободных местов нет"), то уж точно в Европарламенте.

"По всей видимости, интересы Германии и Европы в целом для ряда политиков ХДС имеют меньшее значение, чем какие-то другие сиюминутные политические выгоды", – говорит газете ВЗГЛЯД Дмитрий Офицеров-Бельский. Тем более что за фрау уже закрепилась репутация ястреба в российском вопросе. "Это уже не первое подобное заявление, она уже неоднократно заявляла о том, что с Россией "надо разговаривать с позиции силы", – напоминает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. С этой точки зрения отповедь российских властей на слова пока еще министра обороны является точкой.

...и национальный

Однако есть точка зрения, согласно которой речь идет лишь о запятой. Германия меняется. Страна устала каяться, устала от различного рода ограничений в своей внешней и оборонной политике. Устала зависеть от американцев, на которых в современном мире нельзя положиться.

Устала – и поняла, что пора расправлять плечи и защищать себя самой. В том числе и ядерными методами. Пусть пока не своими (хотя у ФРГ есть все технические возможности для создания ядерного меча), а натовскими.

"Ядерное оружие – часть эффективного средства сдерживания. Это печальная реальность, потому что все еще есть агрессоры, которым наплевать на права человека или целостность других государств", – пишет немецкий журналист Райнхард Мюллер в Frankfurter Allgemeine. И пока мир таков, будущая светофорная коалиция (так называют формирующуюся ныне правящую коалицию из "красной" СДПГ, "желтых" "Свободных демократов" и зеленых "Зеленых" – прим. ВЗГЛЯД) должна заниматься скорее участием Германии (в ядерных стратегиях НАТО – прим. ВЗГЛЯД). Или они будут заниматься "умиротворением" и видят большую угрозу в законной защите Германии, чем в агрессии Путина? Тогда спокойной ночи".

Некоторые депутаты от ХДС также задаются вопросом, "сможет ли возможный канцлер Шольц обеспечить выполнение своих обязательств перед НАТО в рамках своей правящей коалиции".

Сами будущие члены коалиции в ядерные игры играть не хотят. Так, председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених назвал слова министра обороны "безответственными" и призвал фрау не обременять новый кабинет дополнительными проблемами

– а он, между прочим, входит в команду из шести человек, которая от лица трех партий ведет переговоры об основных положениях коалиционной политики. Он также добавил, что ему непонятно, "имела ли при этом министр в виду размещенное в Германии атомное оружие". Своего-то у Германии нет – есть только американские бомбы, которыми в случае "чрезвычайной ситуации" будут оснащены самолеты "Торнадо" Бундесвера. И которые прямо сейчас хранятся на американских военных базах в Германии.

И само наличие этих бомб уже под вопросом. "Участие Германии в ядерном сдерживании НАТО становится частью переговоров по коалиции между СДПГ, "Зелеными" и СвДП. СДПГ и "Зеленые" занимают по этому поводу скептическую позицию", – пишет "Шпигель". И это при том, что "Зеленые" относятся к России крайне негативно.

Русофобия русофобией, но немецкий прагматизм никто не отменял. Вряд ли лидерам "Зеленых" хочется жить под перекрестием российских ракет из-за американских бомб, не говоря уже о каких-то потенциальных своих. Германия к таким рискам просто не готова.

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета