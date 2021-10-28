«Главкосмос» заключил соглашение с четырьмя космическими туристами

«Главкосмос» в среду, 27 октября, заключил соглашение с четырьмя космическими туристами, которые полетят на кораблях «Союз» в 2024 году. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов на Международном астронавтическом конгрессе IAC-2021 в Дубае.

«Сегодня «Главкосмос» подписал предварительное соглашение о предоставлении четырех мест в 2024 году, а это означает два коммерческих рейса (кораблей «Союз») в 2024 году с клиентами. Я не буду говорить, что это за клиенты», — добавил Лоскутов.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что компания получила ряд других запросов на туристические полеты в космос.

Накануне генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия перенесет часть запланированных пусков ракет на французский космодром Куру. По его словам, космодром Куру во Французской Гвиане может быть превращен в площадку для космического туризма.

5 октября была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с киноэкипажем. На орбите киноэкипаж в составе режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд снял художественный фильм в космосе. Картина, получившая название «Вызов», станет совместным проектом «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Запуск ракеты-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» в Центре управления полетами NASA в Хьюстоне назвали безупречным.

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18», где находились космонавт Олег Новицкий, Пересильд и Шипенко, приземлился в Казахстане 17 октября. Как отметили в «Роскосмосе», члены экипажа чувствуют себя хорошо. Пересильд по возвращении призналась, что ей не хотелось прощаться с космосом. Артистка отметила, что посадка прошла в штатном режиме и она хорошо себя чувствует.

16 сентября Лоскутов заявил, что в ближайшие 15–20 лет орбитальные полеты туристов вряд ли станут массовыми из-за высокой стоимости. По его словам, пока ни одна частная компания не обходится без финансовой поддержки государства. Например, компания Space X на сегодняшний день заработала S28 млрд, из них 56% приходится на госфинансирование, еще 24% прибыли — это частные инвестиции, добавил Лоскутов.