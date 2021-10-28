Войти
Известия.ru

«Главкосмос» заключил соглашение с четырьмя космическими туристами

192
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

«Главкосмос» в среду, 27 октября, заключил соглашение с четырьмя космическими туристами, которые полетят на кораблях «Союз» в 2024 году. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов на Международном астронавтическом конгрессе IAC-2021 в Дубае.

«Сегодня «Главкосмос» подписал предварительное соглашение о предоставлении четырех мест в 2024 году, а это означает два коммерческих рейса (кораблей «Союз») в 2024 году с клиентами. Я не буду говорить, что это за клиенты», — добавил Лоскутов.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что компания получила ряд других запросов на туристические полеты в космос.

Накануне генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия перенесет часть запланированных пусков ракет на французский космодром Куру. По его словам, космодром Куру во Французской Гвиане может быть превращен в площадку для космического туризма.

5 октября была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с киноэкипажем. На орбите киноэкипаж в составе режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд снял художественный фильм в космосе. Картина, получившая название «Вызов», станет совместным проектом «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Запуск ракеты-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» в Центре управления полетами NASA в Хьюстоне назвали безупречным.

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18», где находились космонавт Олег Новицкий, Пересильд и Шипенко, приземлился в Казахстане 17 октября. Как отметили в «Роскосмосе», члены экипажа чувствуют себя хорошо. Пересильд по возвращении призналась, что ей не хотелось прощаться с космосом. Артистка отметила, что посадка прошла в штатном режиме и она хорошо себя чувствует.


16 сентября Лоскутов заявил, что в ближайшие 15–20 лет орбитальные полеты туристов вряд ли станут массовыми из-за высокой стоимости. По его словам, пока ни одна частная компания не обходится без финансовой поддержки государства. Например, компания Space X на сегодняшний день заработала S28 млрд, из них 56% приходится на госфинансирование, еще 24% прибыли — это частные инвестиции, добавил Лоскутов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Казахстан
Россия
Франция
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз ПКК
Союз-2 РН
Похожие новости
01.05.2020
«Мурло капитализма»
30.12.2019
Свободное падение
30.08.2019
Европа объяснила отказ от "Союза МС" расплатой с США
15.03.2019
Не прощай их, Юра
05.12.2016
"Прогресс" подвела третья ступень "Союза"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 01:54
  • 1
МБР «Булава» неуязвима для любых систем ПРО
  • 28.10 01:53
  • 101
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 28.10 01:16
  • 12
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 28.10 01:00
  • 1
Завершено переоборудование второго самолета Ту-204-300 для Росгвардии
  • 27.10 20:59
  • 31
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 27.10 20:49
  • 1
Новый гусеничный робот с дронами-камикадзе для армии США
  • 27.10 20:42
  • 2
Улучшенные танки Т-72Б3М помогут прикрыть афганское направление
  • 27.10 20:15
  • 66
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 27.10 18:57
  • 11
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 27.10 18:24
  • 5
Binkov's Battlegrounds (Хорватия): неужели современная российская армия застряла во времени?
  • 27.10 14:37
  • 4
Наследник «Воеводы»
  • 27.10 13:40
  • 44
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 27.10 05:42
  • 2
Прототип многоразовой ступени "Крыло-СВ" создадут в конце 2022 года
  • 27.10 02:00
  • 12
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 26.10 19:59
  • 2
Еще одна советская авиабаза в Прибалтике начала работать на НАТО