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Известия.ru

Продай оружие

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Турецкий разведывательно-ударный беспилотный летательный аппрат Bayraktar TB2
Турецкий разведывательно-ударный беспилотный летательный аппрат Bayraktar TB2.
Источник изображения: Baykar Savunma

Тюрколог Юрий Мавашев — зачем Анкара поставила Киеву беспилотники TB2 Bayraktar

В Сети активно публикуют кадры с применением турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) TB2 Bayraktar в Донбассе. Утверждается, что 27 октября впервые этим видом беспилотников был нанесен удар по гаубице вооруженных формирований на юго-востоке Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что такая информация подлежит уточнению и перепроверке. При этом подобное сообщение должно заставить задуматься всех тех, кто вооружает Киев, добавил глава МИДа.

Этот комментарий вполне очевидно адресован турецким партнерам, которые в последнее время не особенно разборчивы в способах продвижения своих национальных интересов. Часть из них связана с экспортом оружия XXI века — боевыми и разведывательными дронами на постсоветском пространстве.

Здесь следует уточнить, что речь идет о политической неразборчивости (близорукости) в вопросе подбора клиентов, которая снова испытывает российско-турецкие отношения на прочность в таком чувствительном для Москвы вопросе, как вооруженный конфликт на востоке Украины. Теперь в российском медиапространстве и среди политических деятелей могут с новой силой возобновиться призывы об ужесточении отношений с Турцией. Аналогично предыдущие поставки турецкого вооружения на Украину уже вызывали шквал критики в адрес руководства республики.

Между тем турецкая сторона не может не отдавать себе отчета в том, что масштаб поставок этих вооружений на Украину (менее 50 дронов) не способен изменить стратегический баланс сил даже на востоке страны. Силы Южного военного округа и Черноморского флота также не оставляют шансов ВСУ хоть с БПЛА, хоть без.

Опять же, в Донбассе турки не защищают «сирийских туркоман», «азербайджанцев» или других «своих», не делят чужие земли. Соответственно, остается сугубо коммерческий мотив, причем направленный даже не на долгосрочные связи с Украиной, пускай и в сфере военно-технического сотрудничества. Поскольку не стоит сбрасывать со счетов и другое: у Киева сильно ограничены возможности по покупке любого оружия, особенно его перспективных видов, у кого бы то ни было.

Использование TB2 Bayraktar не где-то на Кавказе или Ближнем Востоке, а прямо на границах Европейского союза может увеличить интерес к этим беспилотникам в странах Восточной и Центральной Европы. Среди заказчиков уже есть Польша. Интерес проявляют Латвия, Венгрия и Болгария — страны, так или иначе находящиеся на передовой линии блока НАТО. К числу возможных покупателей могут присоединиться Эстония, Чехия, Румыния и др. Для Турции это, в свою очередь, шанс показать приверженность ценностям блока НАТО и сбавить напряженность в своих отношениях с западными коллегами. Вот что действительно волнует турок.

Судя по всему, желание продать свои дроны зашло уже настолько далеко, что ради этой наживы в Турции началась даже шпиономания. За один месяц в республике отловили десятки агентов из разных стран. И все они, конечно же, «охотились» за военными секретами Анкары, пытались, по версии властей, узнать хоть что-то о любых проектах.

Под стать и турецкая международная политика. То глава государства Реджеп Тайип Эрдоган бросает очередное обвинение в адрес членов Совбеза ООН во время своего турне по Африке, называя их горсткой победителей, которые «всё за всех решают», то готовится к высылке десяти дипломатов из страны. Последние «провинились» тем, что коллективно поддержали заключенного оппозиционера Османа Кавалы.

Остается только надеяться, что излюбленная фраза Эрдогана «Мир — больше пяти» произносится не для того, чтобы продавать повсюду турецкие дроны. Анкаре не мешало бы иметь в виду, что они далеко не монополисты в этом вопросе. К тому же у турецких ВС еще толком не решен вопрос с модернизацией своей боевой авиации, а Россию турки обозначали как возможного импортера.

Вместе с тем важно отметить, что применение украинских БПЛА турецкого производства — не только очередной «плевок в Минские соглашения», но и повод для России при необходимости задействовать свои войска радиоэлектронной борьбы. Именно они способны вывести из строя оружие XXI века практически на любой высоте.

Юрий Мавашев — директор Центра изучения новой Турции

Позиция автора может не совпадать с позицией редакции

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