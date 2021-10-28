Войти
ТАСС

Российский госоператор готов предоставить Аргентине услуги спутника связи "Экспресс-АМ8"

207
0
0
Экспресс-АМ7
Телекоммуникационный спутник «Экспресс-АМ7».
Источник изображения: http://www.roscosmos.ru/

Замгендиректора компании отметил, что уникальность этого космического аппарата в том, что можно совершать межконтинентальные передачи трафика из Европейской зоны в Южную Америку и наоборот

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Государственный оператор "Космическая связь" готов предложить Аргентине услуги спутника связи "Экспресс-АМ8". Об этом сообщил в среду заместитель генерального директора предприятия Евгений Буйдинов.

"В рамках взаимного сотрудничества наших стран мы могли бы предложить "Экспресс-АМ8", который находится в 14-й точке западной долготы и обслуживает как европейскую континентальную часть, так и территорию Центральной и Южной Америки", - сказал он в ходе экспертной дискуссии клуба "Валдай" в партнерстве с Аргентинским советом по международным отношениям (CARI) на тему: "Будущее космоса в международной политике: вызовы и возможности для сотрудничества России и Аргентины".

Буйдинов отметил, что уникальность этого космического аппарата в том, что имеются две зоны обслуживания, и услуги могут предоставляться как в каждой из зон, так и совершать межконтинентальные передачи трафика из Европейской зоны в Южную Америку и наоборот.

Представитель компании напомнил, что "Экспресс-АМ8" использовался для организации трансляции Чемпионата мира по футболу, когда сигнал передавался и принимался в Перу, Чили и Колумбии. Кроме того, когда в Аргентине проходил саммит G20, через этот аппарат передавались новостные события на территорию РФ.

"Для обеспечения надежности и качества услуг на территории Латинской Америки у нас расположена в Бразилии станция мониторинга. Она функционирует уже практически пять лет и дает нам возможность контроля предоставления услуг и заданных параметров качества на этой территории", - добавил Буйдинов.

Спутник связи "Экспресс-АМ8" был выведен на целевую орбиту 15 сентября 2015 года. Космический аппарат "Экспресс-АМ8" массой 2,1 т создан по заказу государственного оператора "Космическая связь" на базе платформы среднего класса "Экспресс-1000НТВ" разработки компании "Информационные спутниковые системы" имени М. Ф. Решетнева. В создании аппарата также участвовала французская компания Thales Alenia Space. Спутник обеспечивает высококачественные услуги фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, а также президентской и правительственной связи. Срок его активного существования - 15 лет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Бразилия
Колумбия
Перу
Россия
США
Франция
Чили
Компании
Leonardo
Thales
ИСС Решетнева
Проекты
ИТ
Похожие новости
05.01.2018
Компания Saab активно продвигает истребитель Gripen в Латинскую Америку
25.12.2017
Новый рынок для российского оружия
10.04.2017
LAAD 2017: контрактов не ожидали, но за оружием из РФ выстроились очереди
01.12.2016
Чили показали русские ледоколы
13.09.2012
Глобальный Eurocopter
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 01:54
  • 1
МБР «Булава» неуязвима для любых систем ПРО
  • 28.10 01:53
  • 101
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 28.10 01:16
  • 12
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 28.10 01:00
  • 1
Завершено переоборудование второго самолета Ту-204-300 для Росгвардии
  • 27.10 20:59
  • 31
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 27.10 20:49
  • 1
Новый гусеничный робот с дронами-камикадзе для армии США
  • 27.10 20:42
  • 2
Улучшенные танки Т-72Б3М помогут прикрыть афганское направление
  • 27.10 20:15
  • 66
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 27.10 18:57
  • 11
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 27.10 18:24
  • 5
Binkov's Battlegrounds (Хорватия): неужели современная российская армия застряла во времени?
  • 27.10 14:37
  • 4
Наследник «Воеводы»
  • 27.10 13:40
  • 44
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 27.10 05:42
  • 2
Прототип многоразовой ступени "Крыло-СВ" создадут в конце 2022 года
  • 27.10 02:00
  • 12
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 26.10 19:59
  • 2
Еще одна советская авиабаза в Прибалтике начала работать на НАТО