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WarSpot

«Сшитая» субмарина вернулась на воду

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Атомная субмарина Perle с «пришитой» частью от подлодки Saphir спущена на воду. Вчера, 26 октября, портал navalnews.com сообщил о том, что компания Naval Group завершила сборку корпуса и готовится к продолжению капитального ремонта субмарины типа Rubis.

Подлодка Perle загорелась в прошлом году во время ремонтных работ на верфи военно-морской базы в Тулоне. Пожар, бушевавший 14 часов, существенно повредил носовую часть субмарины. Чтобы её восстановить, в Минобороны Франции приняли решение использовать части подлодки Saphir, выведенной из эксплуатации в 2019 году.

Субмарина SSN Perle после присоединения носовой части от подлодки Saphir

Источник изображения: navalnews.com

Весной текущего года неповреждённая кормовая часть Perle была отрезана от повреждённого носа, а затем приварена к передней части субмарины Saphir. Теперь субмарина спущена на воду и будет возвращена на военную базу в Тулоне для продолжения капитального ремонта. Планируется, что в следующем году субмарина SSN Perle пройдёт испытания и с 2023 года вернётся на боевое дежурство.

Субмарины типа Rubis — атомоходы водоизмещением 2600 т. Всего для ВМС Франции было построено 6 субмарин из 8 запланированных. Подлодки данного типа являются самыми маленькими состоящими на вооружении атомными субмаринами в мире. Их длина — менее 74 м при ширине корпуса 7,6 м. Вооружение каждой из подлодок состоит из четырёх торпедных аппаратов калибра 550 мм, через которые также осуществляется установка мин и пуск крылатых ракет Exocet.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Проекты
Rubis АПЛ
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