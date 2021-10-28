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ТАСС

Представители России и Индии обсудили вопросы взаимодействия в сфере обороны

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Учения ВС России и Индии
Учения ВС России и Индии.
Источник изображения: vpk-news.ru

Стороны дали высокую оценку текущему состоянию двусторонних отношений

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российско-индийская группа по военному сотрудничеству обсудила вопросы взаимодействия в сфере обороны. Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.

"26-27 октября 2021 года состоялось второе заседание рабочей группы по военному сотрудничеству российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству", - отмечается в сообщении.

По данным военного ведомства, стороны обсудили широкий круг вопросов взаимодействия в сфере обороны, дали высокую оценку текущему состоянию двусторонних отношений, подвели итоги взаимодействия в 2021 году и определили главные задачи на 2022 год.

"Мероприятие прошло в теплой и дружественной атмосфере в духе особо привилегированного стратегического партнерства", - отметили в Минобороны.

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Индия
Россия
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Минoбороны РФ
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