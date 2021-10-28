Турция отказалась от покупки украинских танковых двигателей

Турецкие разработчики решили устанавливать на свои основные боевые танки Altay южнокорейские двигатели Doosan DV27K мощностью 1500 л.с.

Дело в том, что первоначально предполагалось снабдить эту тяжелую гусеничную технику силовыми агрегатами собственной разработки, созданными при иностранной помощи, но этот проект полностью провалился.

Затем решили закупить известные германские дизели MT 883 Ka 501, которые, кстати, уже были смонтированы на первых опытных образцах. Однако немецкая сторона отказалась от сотрудничества в этой области.

Турецким оборонщикам решил помочь Харьковский завод имени Малышева, предложивший свой 6ТД-3, который, якобы, тоже выдавал мощность в 1500 л.с.

На самом же деле такого двигателя реально до сих пор не существует, хотя попытки его создать предпринимаются уже более трех десятков лет. Первоначально планировалось использовать его еще на советском перспективном танке "Молот".

Сейчас есть только макет, который длительное время пытаются пристроить хоть куда-нибудь, показывая на различных оружейных выставках. Десять лет назад его даже привозили в Нижний Тагил, пытаясь привлечь к сотрудничеству российских танкостроителей, но ничего не вышло.

До сих пор нет данных о том, что 6ТД-3 устанавливали на реальный танк, по крайней мере, украинцы об этом упорно молчат. Поэтому такой провал на турецком направлении закономерен.

🇰🇷 to supply Doosan DV27K 1500 hp engine (against 🇺🇦 6TD-3) for 🇹🇷 Altay MBT . Protos are pwrd by 🇩🇪 1500 hp MTU MT 883 Ka501 . While RENK transmission to be rplacd by S&T Dynamics. 🇹🇷 BMC Power dvlpd indigenous BATU V12 1500 hp successfully tested first time this year pic.twitter.com/YOn3uqcbYJ — Sankalan Chattopadhyay (@VinodDX9) October 24, 2021

Алексей Брусилов