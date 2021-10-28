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Российская газета

Турция отказалась от покупки украинских танковых двигателей

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Источник изображения: CeeGee / wikimedia.org

Турецкие разработчики решили устанавливать на свои основные боевые танки Altay южнокорейские двигатели Doosan DV27K мощностью 1500 л.с.

Дело в том, что первоначально предполагалось снабдить эту тяжелую гусеничную технику силовыми агрегатами собственной разработки, созданными при иностранной помощи, но этот проект полностью провалился.

Затем решили закупить известные германские дизели MT 883 Ka 501, которые, кстати, уже были смонтированы на первых опытных образцах. Однако немецкая сторона отказалась от сотрудничества в этой области.

Турецким оборонщикам решил помочь Харьковский завод имени Малышева, предложивший свой 6ТД-3, который, якобы, тоже выдавал мощность в 1500 л.с.

На самом же деле такого двигателя реально до сих пор не существует, хотя попытки его создать предпринимаются уже более трех десятков лет. Первоначально планировалось использовать его еще на советском перспективном танке "Молот".

Сейчас есть только макет, который длительное время пытаются пристроить хоть куда-нибудь, показывая на различных оружейных выставках. Десять лет назад его даже привозили в Нижний Тагил, пытаясь привлечь к сотрудничеству российских танкостроителей, но ничего не вышло.

До сих пор нет данных о том, что 6ТД-3 устанавливали на реальный танк, по крайней мере, украинцы об этом упорно молчат. Поэтому такой провал на турецком направлении закономерен.



Алексей Брусилов

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Страны
Германия
Россия
Турция
Украина
Южная Корея
Продукция
Altay
Компании
BMC
Renk
Завод им. Малышева
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