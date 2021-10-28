Страна (Украина): война за «Северный поток». Почему на Донбассе началось жестокое обострение и впервые применили «Байрактары»

Украина активизировала боевые действия в Донбассе, нарушив целый ряд пунктов соглашения о перемирии. Наиболее вопиющим фактом стало применение беспилотника. Эксперты связывают эскалацию в регионе с вводом в действие «Северного потока — 2» и попыткой киевских властей этому воспрепятствовать.

В Донбассе вчерашний день стал одним из самых напряженных за несколько месяцев. На юге области в районе Тельманово завязались бои, во время которых ВСУ заняли село в "серой зоне", а также впервые использовали турецкий беспилотник "Байрактар".

Обострение неуклонно нарастает с конца августа, когда увеличилось число обстрелов. А в последние недели начались и вылазки украинских военных в "серую зону" - где-то они пленного захватили, где-то целый населенный пункт.

Параллельно не прекращаются обстрелы по всем городам и поселкам, которые от них чаще всего и страдают - Горловка, Донецк, Докучаевск и другие. То есть идет неуклонное повышение военных ставок на линии фронта. С чем это связано - разобралась "Страна".

Почему применили "Байрактар"

О том, что в Донбассе впервые по позициям "ДНР" отстрелялся беспилотник турецкого производства, сперва заявили волонтеры. А потом подтвердил генштаб ВСУ. По его данным, "Байрактар" нанес удар по батарее гаубиц противника в районе Гранитного на юге Донецкой области. Гаубицы, по версии Украины, вели огонь, от которого погиб военнослужащий. После этого было решено ударить с беспилотника, который, как заверяют ВСУ, не пересекал линии соприкосновения.

При этом и орудие, и его обслуга были уничтожены. На видео, которое слили накануне военным волонтерам, показывают работу "Байрактара". Видна пушка, возле которой бегают люди. Потом слева от орудия раздается взрыв, после чего люди отбегают в противоположную сторону.

То есть, строго говоря, взрыв по самой гаубице не попал и расчет, как говорится в заявлении генштаба, физически не уничтожил. Но не исключено, что были отдельные погибшие, а само орудие пострадало или вышло из строя.

Отметим, что в "ДНР" удара из "Байрактаров" не подтверждают, как и уничтожения своей гаубицы. И это странно, поскольку применение ударных беспилотников прямо запрещено условиями перемирия, заключенного летом 2020 года, из которого Украина формально не вышла.

Конкретно в меморандуме указано: "Запрет с момента принятия данного Меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), за исключением БПЛА, используемых мониторинговой (наблюдательной) миссией ОБСЕ, вдоль всей линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 км".

То есть запрещается запускать дроны даже без пересечения ими линии фронта. Им нельзя подлетать к ней на 30 километров. Как утверждают волонтеры, цель уничтожили с расстояния в 11 километров. При этом, похоже, факт применения "Байрактаров" все-таки был. Турецкие СМИ, близкие к Эрдогану, подтверждают, что беспилотник впервые отстрелялся в Донбассе и называют это "большим шоком для Путина". Также поддерживающие "ДНР" и "ЛНР" блогеры и журналисты говорят о применении "Байрактара" как о свершившемся факте - и выдвигают к Москве предложения ввести над Донбассом бесполетную зону.

Обстрел из турецкого боевого дрона - серьезный прецедент для этого конфликта. Причем курс на его применение был обозначен еще месяц назад - в интервью "Радио Свобода"* главком Валерий Залужный официально заявил, что "Байрактары" выведены со складов и поступили в части в Донбассе.

"На сегодня "Байрактары" находятся там, где и нужно быть, и там, где им больше всего необходимо быть. Поэтому на складах их нет сегодня ни одного. Они рассредоточены по аэродромам и выполняют задачи, в том числе боевые", - говорил Залужный 26 сентября - то есть за месяц до первого боевого применения беспилотника. Это, напомним, то самое интервью, в котором главком заявил, что позволил открывать ответный огонь без одобрения Киева. Что также противоречило подписанному в 2020 году перемирию. И применение "Байрактаров", которое подтверждено официально - еще один акт открытого нарушения этого перемирия. Причем нарушалось оно вчера не только выстрелом из турецкого БПЛА. Контекст этого обстрела куда более угрожающий.

Бои под Старомарьевкой и Тельмановым

Удар "Байрактара" под Гранитным - был только одним актом драмы, которая вчера разыгралась в этом районе. Параллельно ВСУ, как следует из поступающих сообщений, заняли соседнее село Старомарьевка, находящееся в "серой" зоне. Об этом сначала сообщили в "ДНР" (говорилось, что населенный пункт заняла 93-я бригада), потом со ссылкой на свои источники в минобороны Украины подтвердили украинские СМИ.

Впрочем, потом генштаб открестился от атаки на Старомарьевку и заявил, что позиции ВСУ остаются без изменений. По данным "МИД ДНР", сейчас украинских военных в Старомарьевке уже нет. С украинской стороны это подтверждает главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов, который написал, что в село заходила группа украинской разведки, но потом отошла назад.

"Село находится в низине, с одной стороны наши высоты, с другой стороны высоты, захваченные российскими оккупантами. В село на протяжении последних лет неоднократно заходила разведка различных украинских подразделений и разведка противника. Но оборудовать там постоянные позиции - большой риск. Вчера в село снова зашла разведка 93-й бригады, село не занимали и отошли", - пишет Бутусов.

Если сказанное Бутусовым правда, то это еще одно нарушение перемирия - там запрещается ведение разведки, тем более, за линией фронта. При этом, как сообщают в "ДНР", из подконтрольного Украине Гранитного велся огонь по двум поселкам, которые контролируются "республикой" - Тельманову и Новой Марьевке. Еще вчера вечером Тельманово гремело от взрывов и было обесточено.

То есть именно на южном участке вчера шли самые серьезные бои. Но при этом усилились обстрелы и по другим направлениям. Вчера появились фото обстрела окраин подконтрольной "ДНР" Горловки. Также сообщается об артиллерийских ударах по Донецку (в частности, по поселку Яковлевка).

В России отреагировали на обстрелы, открыв уголовное дело, о чем сообщил Следственный комитет РФ. В его заявлении перечислены огневые атаки на села и поселки Тельмановского района.

Что происходит в Донбассе и в чем смысл обострения?

Продолжается тенденция к обострению ситуации, которая началась еще с конца лета - и с тех пор ставки неуклонно повышаются. Началось с обстрелов. Потом последовала отмена приказов на ответный огонь, затем - с "нейтралки" демонстративно похитили официального наблюдателя "ЛНР". Теперь применили "Байрактар" и снова зашли на "нейтралку", заняв на время населенный пункт.

И все это - под постоянную канонаду по гражданским объектам, причем снаряды и мины падают в основном по территории "республик". По крайней мере, эту закономерность неизменно фиксируют наблюдатели. То есть Киев как минимум ведет более интенсивные обстрелы, чем противник.

Впрочем, уникального в этой ситуации мало - подобные периодические "кровопускания" на фронте происходили регулярно и при Порошенко, и уже при Зеленском. Как правило, случалось это на фоне внутренних кризисов или решения неких внешнеполитических задач.

Последние обострения весны-лета-осени происходили во время попыток привлечь внимание Байдена и выторговать лучшие условия для Украины после запуска "Северного потока - 2", а если повезет - то вообще остановить его запуск под предлогом "наказания России" за обострение на фронте. Также ситуация ухудшилась после того, как взорвался офшорный скандал с Зеленским.

Нынешний акт этой драмы произошел после того, как в Киеве побывал глава Пентагона Ллойд Остин, привезли новую партию "Джавелинов", а Россия разорвала отношения с НАТО. То есть можно предположить, что добро на эти активности дали американцы - как некий намек РФ о необходимости каких-то уступок или корректировки позиций. Но более значимым кажется другой фактор - газовый, по которому офис президента сейчас развил бурную активность.

Спровоцировать Россию и сорвать запуск СП-2

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва связывает активизацию боевых действий с вводом в действие "Северного потока - 2" - и попыткой Украины этому воспрепятствовать.

Одна из самых популярных в Европе и на Украине версий, почему Россия не торопится резко увеличить поставки газа в ЕС сверх заключенных контрактов (чтоб погасить дефицит газа, образовавшийся из-за переориентации мировых поставщиков на азиатский рынок и из-за выведения мощностей угольной генерации), - это то, что Путин таким образом намерен побудить Европу как можно скорее запустить "Северный поток - 2". Потому, дескать, специально не хочет увеличивать транзит газа через Украину.

Но на самом деле, если проанализировать заявления российской стороны, то ее главная цель несколько иная. А именно - согласие европейцев на увеличение поставок газа по долгосрочным контрактам.

И "Газпром" можно понять - зачем ему сейчас гасить пожар на рынке краткосрочных контрактов (спотовые поставки), если через полгода-год ажиотаж спадет и Европа переориентируется вновь на закупки газа у американцев, катарцев и прочих.

А если будет прописано увеличение объемов по долгосрочным контрактам (по принципу бери и плати), то это гарантирует "Газпрому" стабильный доход и рынок сбыта вне зависимости от мировой конъюнктуры. Именно за это и идет сейчас "война нервов". И, как не парадоксально, в данном случае интересы Украины и России совпадают.

Украина сейчас требует от европейцев, чтоб те давили на "Газпром" с целью продления транзитного контракта. Но на самом деле требовать надо другого - чтобы европейцы увеличили закупку газа у России по долгосрочным контрактам. Так как именно это и будет гарантировать сохранение транзита газа через нашу страну на долгосрочную перспективу.

Простая арифметика. По оценке Путина, дефицит газа на европейском рынке в ближайшие годы составит 70 миллиардов кубометров в год. Мощность "Северного потока - 2" - 55 миллиардов кубов. То есть даже его запуск на полную силу не покроет весь дефицит. А это означает, что если закупки газа по долгосрочным контрактам с "Газпромом" Европа увеличит на 55 миллиардов, то транзит газа через Украину останется на нынешнем уровне (ну или несколько снизится за счет "Турецкого потока"). А если на 70 миллиардов - то может и увеличиться.

И как только Европа согласится на увеличение контрактных поставок на долгосрочную перспективу, то и вопрос с продлением транзита газа через Украину (под обеспечение этих контрактов) будет решен очень быстро. И дополнительные объемы газа через нашу ГТС могут пойти еще до запуска "Северного потока - 2". Тем более с учетом скидки в 50 процентов от действующего тарифа, которую уже неосторожно пообещал Зеленский. Именно такой логикой и должны были бы руководствоваться украинские власти, если бы исходили из национальных интересов.

Но сейчас логика другая. Зеленский и Ко тратят огромные усилия, чтоб "Северный поток - 2" не был запущен вообще (что, естественно, нереально - его запустят рано или поздно в любом случае). В том числе, и применяя "тяжелые" методы.

В этом контексте нужно рассматривать и нынешнее обострение в Донбассе. ВСУ вчера впервые применили ударный беспилотник "Байрактар". Что прямо запрещено соглашением о перемирии июля 2020 года. Это перемирие нарушалось и до того, конечно же. Но сейчас впервые оно было не только нарушено, но и нарушение это было официально признано сообщением генштаба.

Вероятная цель действий - спровоцировать противника на жесткий ответ, поднять по этому поводу большой шум, попытавшись на этой теме сорвать запуск "Северного потока - 2". Но запуск все равно не сорвут. Тем более, что России обострение в Донбассе как минимум до окончания сертификации СП-2 точно не нужно.

А вот людей, к сожалению, из-за этих авантюрных игр может погибнуть немало.

* - СМИ, признанное в России иноагентом

Максим Минин