Войти
РИА Новости

Патрушев заявил о кибератаках на объекты атомной энергетики в Центральной России

191
0
0
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Предприятия атомной энергетики в Центральной России стали объектами кибератак, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, за последние три года в Центральном федеральном округе зарегистрировано более 11,5 тысяч опасных компьютерных атак, в текущем году их рост превысил 15%.

"Среди объектов посягательств - информационные ресурсы органов власти и местного самоуправления, предприятий оборонно-промышленного комплекса, энергетики, включая атомную, а также учреждений образования и науки", - сказал Патрушев, выступая в среду по видеосвязи на совещании по безопасности в ЦФО.

В Центральной России расположены Калининская, Смоленская и Курская АЭС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
ИТ
Похожие новости
28.11.2019
Страны ОДКБ намерены укрепить связи между оборонными предприятиями
28.11.2019
Главы МИД, Минобороны и Совбезов стран ОДКБ обсудили ситуацию в регионе и кибербезопасность
06.03.2017
Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел брифинг для иностранных военных атташе
27.03.2013
На сильных не нападают
31.05.2012
Советы по секрету
05.07.2011
Гости морского салона в Петербурге увидели корабли будущего
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 01:54
  • 1
МБР «Булава» неуязвима для любых систем ПРО
  • 28.10 01:53
  • 101
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 28.10 01:16
  • 12
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 28.10 01:00
  • 1
Завершено переоборудование второго самолета Ту-204-300 для Росгвардии
  • 27.10 20:59
  • 31
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 27.10 20:49
  • 1
Новый гусеничный робот с дронами-камикадзе для армии США
  • 27.10 20:42
  • 2
Улучшенные танки Т-72Б3М помогут прикрыть афганское направление
  • 27.10 20:15
  • 66
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 27.10 18:57
  • 11
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 27.10 18:24
  • 5
Binkov's Battlegrounds (Хорватия): неужели современная российская армия застряла во времени?
  • 27.10 14:37
  • 4
Наследник «Воеводы»
  • 27.10 13:40
  • 44
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 27.10 05:42
  • 2
Прототип многоразовой ступени "Крыло-СВ" создадут в конце 2022 года
  • 27.10 02:00
  • 12
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 26.10 19:59
  • 2
Еще одна советская авиабаза в Прибалтике начала работать на НАТО