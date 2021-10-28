Onet (Польша): что означает для Польши разрыв Россией отношений с НАТО

Эскалация напряженности на линии Россия — НАТО соответствует польским интересам. Ведь мир еще раз увидел «истинную агрессивную сущность» Москвы, считают в Варшаве. Было бы еще лучше, если бы Россия разорвала Основополагающий акт — в военном плане ничего не изменится, но у НАТО тогда будут развязаны руки, считает автор.

Несколько дней назад Россия приняла решение о закрытии своего дипломатического представительства при НАТО и одновременном прекращении работы информационного бюро организации в Москве. Это решение фактически означает разрыв отношений между руководством России и Североатлантическим альянсом. Польским интересам соответствует эскалация напряженности, ведь альтернатива - это не менее агрессивная Москва, а лишь Москва, старательнее скрывающая свои агрессивные намерения.

Шаг России стал реакцией на решение об отзыве аккредитации у 8 из 18 российских дипломатов, которые работали при Штаб-квартире НАТО. Причиной называется их шпионская деятельность. Представительство при Альянсе много лет было одним из важнейших для российской дипломатии, доказательством чего служило хотя бы то, что один из его бывших руководителей Дмитрий Рогозин с поста постпреда попал сразу же в кресло вице-премьера, а последний, Александр Грушко, как до назначения, так и после окончания работы, был заместителем министра иностранных дел.

Одновременно, однако, дипмиссия РФ при НАТО не отвечала за вопросы безопасности, связанные с предотвращением инцидентов или смягчением их последствий. В этом смысле ее закрытие не приведет к тому, что возрастет риск, например, случайной перестрелки в воздушном пространстве стран Балтии или в Черном море, то есть там, где чаще всего случались неприятные эпизоды с участием сил НАТО и России.

Для стабилизации ситуации после такого рода инцидентов существует так называемая прямая линия между главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и начальником российского Генштаба. Дипломатические контакты, в свою очередь, будут поддерживаться благодаря тому, что каждый член Альянса имеет с Россией двухсторонние отношения.

Заносчивость как стратегия

Демонстративный ответ Москвы на выдворение ее дипломатов вписывается в логику действий России, которая уже не первый год последовательно стремится обострить отношения с Западом. До определенного момента агрессивные действия в некоторой степени смягчались российской дипломатией, которая, оставаясь по сути такой же реваншистской и агрессивной, была исключительно корректна по своей форме.

В итоге Сергей Лавров в течение многих лет заслуженно считался одним из самых эффективных министров иностранных дел в мире. Однако в последние годы даже он, бывавший раньше очень жестким в закулисных переговорах, стал все чаще демонстрировать высокомерие также публично. Дело не в усталости или нарастающем раздражении главы российской дипломатии, им движет холодный расчет.

Раскол Запада как цель

Россия решила закрыть дипломатическое представительство, по всей видимости, надеясь, что это спровоцирует нервную реакцию стран-членов НАТО, например, Франции, Италии или Испании, которые расположены искать возможности для нормализации отношений с Россией. Москва, конечно, тоже жаждет такой нормализации, но только если ей не придется менять свою политику.

Целью РФ была и осталась демонстрация того, что на Западе есть как "разумные", так и "русофобские" государства. Ко второй группе относятся, само собой, Польша, Румыния и страны Балтии. Определение "разумные", кстати, использовал недавно посол России в Брюсселе Александр Токовинин, отметивший, что Бельгия в отличие от других стран "не стремится провоцировать проблемы в отношениях".

Рост напряженности посредством провоцирования миграционного кризиса на восточной границе НАТО и ЕС или содействие росту цен на газ - это инструменты, призванные подтолкнуть одного из членов Альянса к идее, что с Москвой следует придти к соглашению на ее условиях.

Эффекты перегиба

Этого, по всей видимости, не произойдет, поскольку даже традиционно благосклонно относящиеся к России страны имеют более чем достаточное количество доказательств ее вмешательства в их политическую жизнь. Примером может служить поддержка Москвой Национального фронта Марин Ле Пен или, что было проявлением политического безумия, каталонских сепаратистов в Испании.

Спокойная и решительная реакция главы немецкой дипломатии Хайко Мааса на очередную попытку России поднять ставки показывает, что Запад не отвечает так, как ей бы хотелось. Это означает, что Москва, скорее всего, будет стремиться к эскалации напряженности, а не искать реального диалога.

Дьявольская альтернатива

То, что в последнее время Россия все время поднимает ставки (и в итоге обычно просчитывается), с точки зрения Польши можно назвать положительным явлением. В отношениях между Западом и Кремлем для нас работает принцип "чем хуже, тем лучше", ведь альтернатива - это не менее агрессивная Москва, а лишь Москва, старательнее скрывающая свои агрессивные намерения. Такой расклад таит в себе больше опасностей, поскольку кто-нибудь из наших партнеров по НАТО мог бы поверить в якобы добрые намерения россиян.

С польской точки зрения еще более положительным сценарием выглядит расторжение Москвой Основополагающего акта Россия - НАТО, то есть того политического документа, отсылки к которому обычно звучат (к сожалению, в том числе из уст некоторых наших союзников) в контексте протестов против размещения натовских сил в новых странах-членах.

С военной точки зрения особого значения это иметь не будет, поскольку Россия и так перебросила на запад значительные силы, в свою очередь НАТО обретет свободу действий.

Война нервов

Если бы дело дошло до разрыва Основополагающего акта, Москва наверняка устроила бы какую-нибудь демонстрацию силы, например, перебросила к нашим границам комплексы "Искандер", которые могут выступать средством доставки тактического ядерного оружия, в расчете, что на этот раз уже часть польской общественности сочтет такую эскалацию напряженности чрезмерной.

Дело, однако, в том, что пусковая установка комплекса "Искандер" размещается на колесном шасси, поэтому не имеет никакого значения, сколько комплексов находится у границы, ведь если Москва однажды решит начать войну, она в течение суток перебросит их в любую точку.

Реального конфликта она не хочет, и ведет пока лишь войну нервов, а повышение ставок - это не более чем блеф.

Витольд Юраш (Witold Jurasz)