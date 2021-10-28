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ТАСС

Ростех до конца года завершит летно-конструкторские испытания парашюта "Кадет-75"

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Десантирование
Десантирование.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Система "Кадет-75" подтвердила минимальную безопасную высоту применения 150 м на скорости летательного аппарата 180 км/ч

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Летно-конструкторские испытания учебно-тренировочной парашютной системы "Кадет-75" будут завершены до конца этого года, сообщили в среду в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Парашютная система "Кадет-75" подтвердила минимальную безопасную высоту применения 150 м на скорости летательного аппарата 180 км/ч. Время снижения на полностью наполненном основном парашюте составила не менее 10 секунд. Разработка успешно проходит летно-конструкторские испытания, до конца года мы их завершим", - сказал генеральный директор холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех) Игорь Насенков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в линейке "Кадетов", разрабатываемой Ивановским парашютным заводом "Полет", представлены три парашютные системы с круглым куполом. Кроме "Кадета-75", имеется также "Кадет-100" и "Кадет-100Д", предназначенные не только для учебно-тренировочных, но и боевых прыжков, которые могут совершаться с полным табельным вооружением и снаряжением.

"Кадет-75" - учебно-тренировочная парашютная система с круглым куполом, которая обеспечивает поэтапное обучение навыкам отделения от летательного аппарата и навыкам свободного падения с переходом к ручному раскрытию парашюта. Она подходит для десантирования на скорости летательного аппарата от 80 до 280 км/ч с высот до 4 000 м при общей полетной массе до 120 кг.

Парашют обладает повышенной стабильностью купола, при этом позволяет выполнить полный разворот не более чем за 12 секунд. Среднее значение вертикальной скорости снижения на участке 30-35 м от земли составляет не более 5 м/с.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Технодинамика
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