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ЦАМТО

ВМС Испании получат новый корабль проекта BAM

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Логотип Испанской судостроительной компании Navantia, S.A.

ЦАМТО, 27 октября. Правительство Испании уполномочило Минобороны заключить с компанией Navantia контракт на строительство корабля для поддержки подводных спасательных работ BAM-IS (Buque de Accion Maritima de Intervencion Subacuatica) для ВМС страны.

Как сообщает Infodefensa.com, стоимость заказа оценивается в 166,5 млн. евро. Контракт будет предусматривать постройку корабля, а также приобретение и интеграцию соответствующего спасательного оборудования. Работы будут выполняться на предприятии Navantia в Пуэрто-Реале, специализирующемся на постройке судов большого водоизмещения.

В настоящее время для проведения спасательных и подводных операций ВМС Испании применяют спасательное судно "Нептуно", срок эксплуатации которого истекает. Оно, в частности, используется для поддержки операций противоминной борьбы, подводного ремонта, спасания экипажей и подъема подводных лодок, проведения водолазных работ, археологических исследований, подъема затонувших кораблей и т.д. Новый корабль примет на себя эти функции, а также сможет выполнять операции по спасанию экипажей подводных лодок стран НАТО и решать другие задачи в целях обеспечения безопасности на море.

По сообщению Navantia, работы над BAM-IS позволят обеспечить около 1100 рабочих мест в течение трех с половиной лет. Кроме того, ожидается, что проект судна, обеспечивающего проведение поисково-спасательных работ под водой, будет пользоваться спросом на международном рынке с учетом увеличения количества подводных лодок на вооружении военных флотов стран мира.

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Страны
Испания
Компании
Navantia
Проекты
NATO
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