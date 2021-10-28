Путин заявил об актуальности предложения России по мораторию на размещение РСМД

Предложение России касательно моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) остается в силе, а его актуальность растет. Об этом в среду, 27 октября, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия, как известно, объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах мира и призвала к серьезному разговору по данному вопросу со всеми заинтересованными государствами. <…> Это российское предложение остается в силе, и его актуальность даже растет», — сказал он в ходе Восточноазиатского саммита.

Также российский лидер отметил, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД) Азиатско-Тихоокеанский регион столкнулся с перспективой нового витка гонки вооружений.

Ранее в это день министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность на фоне стремления США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В МИД РФ убеждены в том, что данные действия Соединенных Штатов существенно нарушат стратегическую стабильность, указал глава ведомства.

25 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что РФ и США предстоит обсудить тему РСМД во избежание гонки вооружений. По его словам, в контексте обсуждения вопроса Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стоит затронуть гиперзвуковые неядерные средства, стратегические беспилотники с акцентом на те, которые способны решать стратегические задачи.

До этого, 14 октября, спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт потребовал от РФ убрать из Европы ракеты, которые там якобы размещены, поскольку это идет вразрез с ДРСМД. Так спецпредставитель ответил на вопрос о том, как администрация президента США Джо Байдена относится к инициативе Путина ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин в беседе с «Известиями» отметил, что заявление Эберхардта ни на чем не основано. По его словам, никаких документальных данных США не привели ни два года назад, ни год назад, ни сейчас.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В РФ эти обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.