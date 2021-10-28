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Завершено переоборудование второго самолета Ту-204-300 для Росгвардии

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Как сообщают споттеры, на АО "Авиастар-СП" (входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" - ОАК) в Ульяновске наконец завершились работы по переоборудованию ранее построенного этим предприятием пассажирского самолета дальнемагистральной модификации Ту-204-300 (заводской номер 1450741564039, серийный номер 039, регистрационный номер RA-64039) в борт для перевозки руководства Национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии). Он станет вторым самолетом этого типа в авиации войск Национальной гвардии. На прошлой неделе самолет RA-64039 в еще неокрашенном виде после завершения ремонта и переоборудования был выкачен на летно-испытательную станцию завода, но пока что, видимо, еще не поднимался в воздух.

Завершенный переоборудованием на АО "Авиастар-СП" для Национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) самолет Ту-204-300 (заводской номер 1450741564039, серийный номер 039, регистрационный номер RA-64039). Самолет пока что не окрашен. Ульяновск, 22.10.2021 (с) ATC-Controller / aviaforum.ru

Данный самолет RA-64039 был построен на "Авиастар-СП" в 2005 году и вместе с еще тремя самолетами этой модификации входил в парк авиакомпании "Владивосток-Авиа". Реально эксплуатация этих самолетов в авиакомпании продолжалась недолго и была прекращена уже в 2010 году. Борт RA-64039 совершил последний пассажирский рейс в июле 2010 года, после чего находился на хранении во Владивостоке, а в июне 2014 года был перегнан на хранение на "Авиастар-СП" в Ульяновск. По известным данным, работы по его переобрудованию в борт для Росгвардии были начаты в 2020 году.

Напомним, что ранее в 2020 году авиация войск Национальной гвардии получила однотипный самолет Ту-204-300 (заводской номер 1450743364026, серийный номер 026, регистрационный номер RA-64026) - бывший первый борт модификации Ту-204-300, построенный "Авиастар-СП" в 2000 году и ставший первым самолетом этой модификации в авиакомпании "Владивосток-Авиа". Самолет был переоборудован с переделкой в вариант"Салон" (вместимостью 55 мест) по контракту, заключенному в августе 2017 года МВД России с ОАК на сумму в 1,7 млрд рублей (с учетом НДС) на приобретение одного Ту-204-300 с переоборудованием для Росгвардии. Хотя по контракту самолет должен был быть поставлен к 1 декабря 2018 года, однако реально борт RA-64026 совершил первый полет после завершения переоборудования на "Авиастар-СП" в Ульяновске только в феврале 2020 года и был передан Росгвардии в июне 2020 года.

Завершенный переоборудованием на АО "Авиастар-СП" для Национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) самолет Ту-204-300 (заводской номер 1450741564039, серийный номер 039, регистрационный номер RA-64039). Самолет пока что не окрашен. Ульяновск, 22.10.2021 (с) ATC-Controller / aviaforum.ru

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Страны
Россия
Продукция
Ту-204
Компании
Авиастар-СП
ОАК
Росгвардия
Проекты
2020-й год
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1 комментарий
№1
28.10.2021 01:00
Цитата, q
Ранее в 2020 году авиация войск Национальной гвардии получила однотипный самолет Ту-204-300 RA-64026
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