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Hämeen Sanomat (Финляндия): большому и мощному НАТО необходима маленькая Финляндия для выстраивания отношений с Россией

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

Большому и мощному Альянсу необходим руководитель маленькой Финляндии, чтобы поддерживать диалог с Владимиром Путиным. Но можно ли назвать эту потребность безоговорочно взаимной и постоянной? Так отреагировала финская газета на сообщение о предстоящем визите в Россию президента Ниинистё. О нем было объявлено после визита в Хельсинки генсека НАТО.

За Финляндией закрепился статус страны, не входящей в военные союзы, а также статус партнера НАТО, и визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга (Jens Stoltenberg) в Финляндию сложившуюся ситуацию принципиально не меняет.

Однако под дипломатической оболочкой все же могут скрываться новые подвижки.

Важны не столько заявления, сделанные в ходе визита, сколько то, что произойдет в дальнейшем.

Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) встретится 29 октября в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Канцелярия президента сообщила об этом 26 октября сразу после пресс-конференции Столтенберга и Ниинистё.

Послание понятно, никаких случайностей тут нет. Уже до визита генерального секретаря НАТО было абсолютно ясно, что отношения НАТО и России находятся в очень плохом состоянии. По словам Йенса Столтенберга, отношения были хуже только во время холодной войны.

Пока этот кризис существует только "на дипломатическом уровне". Россия закрыла постпредство в НАТО в качестве ответа на высылку российских дипломатов. Однако диалог в любой форме надо возобновить максимально быстро.

Большому и мощному НАТО необходим президент маленькой Финляндии, чтобы тот поддерживал превосходные отношения с президентом Владимиром Путиным. 25 октября Йенс Столтенерг заявил об этом на редкость прямо.

К летнему саммиту в Мадриде НАТО хочет обновить концепт стратегии. Времени для противоборства с Россией остается все меньше. Отношения нужно восстановить как можно скорее.

Значимость и военная мощь Китая постоянно растут наряду с успехами страны в экономике, что требует постоянного внимания НАТО.

По словам Йенса Столтенберга, партнерство Финляндии и НАТО станет в новой концепции еще важнее. Двери НАТО постоянно открыты, но решение все же остается за Финляндией. НАТО действительно иногда необходима Финляндия, но можно ли назвать эту потребность безоговорочно взаимной и постоянной?


Редакционная статья

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