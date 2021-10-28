ТОФ получит на вооружение еще четыре новейшие атомные подлодки

В скором времени Тихоокеанскому флоту передадут четыре атомные субмарины. Об этом в среду, 27 октября, сообщил начальник штаба подводных сил ТОФ Аркадий Наварский.

"Согласно плану вооружения, в ближайшие годы наше объединение планируется усилить новыми атомными подводными лодками, которые Мы ожидаем поступление четырех подводных лодок - два "Борея" и два "Ясеня". Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях", - заявил контр-адмирал.

Он уточнил, что в боевой состав ТОФ включат обновленные крейсеры проекта 955 "Борей-А". Они являются дальнейшим развитием лодок данного проекта. Подводные корабли оснащены самыми современными модернизированными видами вооружения, новейшими системами наблюдения и применения оружия. Лодки несут на борту твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 "Булава". Наварский объяснил, в чем заключаются их преимущества перед другими ударными средствами. "Главные достоинства "Булавы" - простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО", - сказал контр-адмирал.

По его словам, для Тихоокеанского флота также строят две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" - "Новосибирск" и "Красноярск". Последнюю спустили на воду в августе нынешнего года. Это третий корабль в серии модернизированных подлодок проекта "Ясень-М". Всего их планируется построить восемь. В море "Красноярск" сразу не вышел. Ему еще предстоит достройка на набережной Севмашпредприятия. Планируется, что крейсер передадут ВМФ через несколько месяцев.

"Благодаря передовым конструкторским решениям одного из ведущих конструкторских бюро "Малахит", высокому качеству работы корабелов океанский Военно-Морской флот России на долгую перспективу будет обеспечен самыми современными и надежными атомными подводными лодками проекта "Ясень-М", - заявил на церемонии спуска крейсера на воду главком ВМФ Николай Евменов.

По его оценке, "Красноярск" воплотил в себе лучшие достижения отечественного атомного подводного кораблестроения. А пополнение российского флота лодками проекта 885М наглядно демонстрирует этап его активного оснащения техникой, не имеющей аналогов в мире. "Это позволит ВМФ России и далее эффективно выполнять задачи гарантированного недопущения любых угроз безопасности с морских и океанских направлений", - уверен главком.

Никакого преувеличения тут нет. Субмарины типа "Красноярска" действительно высокотехнологичная и очень грозная морская техника. Основная ударная сила подлодок - комплексы крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Крейсер также имеет на борту торпедно-минное вооружение и средства ПВО. В перспективе его собираются оснастить гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Однако вернемся на Камчатку. Там подводники ТОФ уже готовятся к приему новых атомоходов. "Инфраструктура командования подводных сил непрерывно совершенствуется, в том числе с учетом прибытия на Тихоокеанский флот современных атомных подводных лодок. Строительство причальной инфраструктуры продолжается, находится на завершающей стадии. К концу года все закончим. Уже причальный фронт полностью готов к приему новых кораблей", - рассказал контр-адмирал Наварский. По его словам, современная инфраструктура позволяет обеспечивать находящиеся в базе подводные лодки всеми энергосредами. Речь - об электричестве, воде, кислороде и других необходимых для хранения и эксплуатации подлодок компонентах.

Юрий Гаврилов