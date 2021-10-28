Капитан первого ранга оценил решение о новых подлодках для Тихоокеанского флота

Бывший командир подводного ракетоносца, капитан первого ранга Игорь Курдин в среду, 27 октября, в беседе с «Известиями» оценил заявление о том, что Тихоокеанский флот России получит четыре новых подлодки.

«У России два флота — Северный и Тихоокеанский, они имеют в своем составе атомные подводные крейсера стратегического назначения. В 1990-е годы был нарушен баланс между ними, и новые корабли на Тихий океан поступать перестали. Но в последние годы ситуация восстанавливается. Для безопасности страны очень важно, чтобы новые стратегические ракетоносцы равномерно распределялись между двумя флотами», — отметил эксперт.

Также он указал на то, что модернизированные подводные лодки «Борей-А» идут на смену устаревшим кораблям. Кроме того, радует, что помимо атомных подводных крейсеров на Тихоокеанский флот поступят подводные корабли «Ясень-М», добавил Курдин.

«Это многоцелевые субмарины, которые решают целый ряд важных задач — сопровождают и охраняют подводные ракетоносцы, разведывают обстановку, обнаруживают подлодки противника, при необходимости могут нанести удар как по подводным, так и по надводным кораблям», — пояснил он.

Ранее в этот день начальник штаба подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский сообщил о том, что в ближайшие годы флот получит две атомных подлодки проекта 955 «Борей-А» и две проекта 885М «Ясень-М».

По его словам, обновленные крейсеры проекта 955 «Борей-А», которые поступят на базу, представляют собой носители твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава». Эти крейсеры («Борей-А») — вариация модернизации лодок данного проекта. Они оснащены самыми современными видами вооружения, а также улучшенными системами наблюдения и применения оружия.

Как отметил Наварский, причальная инфраструктура пункта дислоцирования подводных сил Тихоокеанского флота на Камчатке уже готова к приему новых атомных подводных лодок.