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Известия.ru

Капитан первого ранга оценил решение о новых подлодках для Тихоокеанского флота

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Кулешов

Бывший командир подводного ракетоносца, капитан первого ранга Игорь Курдин в среду, 27 октября, в беседе с «Известиями» оценил заявление о том, что Тихоокеанский флот России получит четыре новых подлодки.

«У России два флота — Северный и Тихоокеанский, они имеют в своем составе атомные подводные крейсера стратегического назначения. В 1990-е годы был нарушен баланс между ними, и новые корабли на Тихий океан поступать перестали. Но в последние годы ситуация восстанавливается. Для безопасности страны очень важно, чтобы новые стратегические ракетоносцы равномерно распределялись между двумя флотами», — отметил эксперт.

Также он указал на то, что модернизированные подводные лодки «Борей-А» идут на смену устаревшим кораблям. Кроме того, радует, что помимо атомных подводных крейсеров на Тихоокеанский флот поступят подводные корабли «Ясень-М», добавил Курдин.

«Это многоцелевые субмарины, которые решают целый ряд важных задач — сопровождают и охраняют подводные ракетоносцы, разведывают обстановку, обнаруживают подлодки противника, при необходимости могут нанести удар как по подводным, так и по надводным кораблям», — пояснил он.

Ранее в этот день начальник штаба подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский сообщил о том, что в ближайшие годы флот получит две атомных подлодки проекта 955 «Борей-А» и две проекта 885М «Ясень-М».

По его словам, обновленные крейсеры проекта 955 «Борей-А», которые поступят на базу, представляют собой носители твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава». Эти крейсеры («Борей-А») — вариация модернизации лодок данного проекта. Они оснащены самыми современными видами вооружения, а также улучшенными системами наблюдения и применения оружия.

Как отметил Наварский, причальная инфраструктура пункта дислоцирования подводных сил Тихоокеанского флота на Камчатке уже готова к приему новых атомных подводных лодок.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Проекты
885 Ясень
955 Борей
ТОФ
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