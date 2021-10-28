В МИД РФ выразили обеспокоенность стремлением США размещать РСМД в Европе

Глава МИД России Сергей Лавров в среду, 27 октября, выразил обеспокоенность на фоне стремления США размещать ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«В целом, если говорить о других странах и регионах, нас, конечно же, беспокоит декларируемое американцами стремление размещать те ракетные системы, которые были запрещены Договором о РСМД, в наземном исполнении, естественно, не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Еном.

В МИД РФ убеждены в том, что данные действия США существенно нарушат стратегическую стабильность, указал глава ведомства.

Он также отметил, что министерство подтверждает предложение, выдвинутое президентом России Владимиром Путиным еще пару лет назад в адрес американцев и других членов НАТО. Инициатива подразумевает введение встречного моратория на размещение таких ракет во всех регионах мира.

«От этого моратория наши западные коллеги отказываются, не хотят идти на переговоры по данному вопросу, это печально», — добавил Лавров.

Как уточнил министр, тема РСМД не была затронута в ходе переговоров с его коллегой из Южной Кореи. По словам главы МИДа, президент и правительство Южной Кореи выступают против «подобного рода размещения».

25 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что РФ и США предстоит обсудить тему РСМД во избежание гонки вооружений. По его словам, в контексте обсуждения вопроса Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стоит затронуть гиперзвуковые неядерные средства, стратегические беспилотники с акцентом на те, которые способны решать стратегические задачи.

Ранее, 14 октября, спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт потребовал от РФ убрать из Европы ракеты, которые там якобы размещены, поскольку это идет вразрез с ДРСМД. Так спецпредставитель ответил на вопрос о том, как администрация президента США Джо Байдена относится к инициативе Путина ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин в беседе с «Известиями» отметил, что заявление Эберхардта ни на чем не основано. По его словам, никаких документальных данных США не привели ни два года назад, ни год назад, ни сейчас.

29 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал США прийти к соглашению по РСМД, однако позиция Вашингтона на этот счет остается неизменной. При этом он указал на то, что в США развернуто несколько программ создания современных, опасных и дестабилизирующих систем. Данные шаги Вашингтона могут привести к ослаблению европейской безопасности, убежден замминистра.

Ранее, в марте, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что возможное размещение американских ракет наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе может повлечь новый виток гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В РФ эти обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.