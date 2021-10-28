Войти
ЦАМТО

Россия должна способствовать установлению бесполетной зоны над Донбассом после начала использования Украиной БЛА Bayraktar

202
0
0
Донбасс
Донбасс.
Источник изображения: Евгений Малолетка/AP

ЦАМТО, 29 октября. Россия должна способствовать установлению бесполетной зоны над Донбассом после начала использования Украиной ударных БЛА Bayraktar ради защиты проживающих там граждан РФ, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее Генштаб ВС Украины подтвердил, что военные впервые применили ударный БЛА Bayraktar в Донбассе: беспилотник управляемой бомбой уничтожил пушку противника.

"Одним из возможных ответных действий могло бы стать установление Россией бесполетной зоны над Донбассом с целью сохранения жизней граждан Российской Федерации, которые проживают на территории ДНР и ЛНР", – сказал И.Коротченко. Интерес Украины к турецким беспилотникам он назвал понятным после того, как их эффективность "была подтверждена в ходе второй карабахской войны".

"Будет ли принято такое решение о бесполетной зоне или нет, пока сказать трудно, но в любом случае совершенно очевидно, что факт применения "Байрактаров" украинскими военными… не должен остаться без ответной реакции РФ. Какой она будет, покажут события ближайшего времени", – добавил И.Коротченко.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.10.2021
«Сообщения о русских шпионах в Турции похожи на вброс»
02.04.2021
В России собираются производить беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2
06.04.2020
«Наголову разбили Россию»: 93-й бригаде ВСУ передают «турецкий опыт»
29.05.2019
Вооруженный против Индии
12.03.2015
Вооруженные Эмираты
18.12.2013
Строить – не ломать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 01:54
  • 1
МБР «Булава» неуязвима для любых систем ПРО
  • 28.10 01:53
  • 101
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 28.10 01:16
  • 12
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 28.10 01:00
  • 1
Завершено переоборудование второго самолета Ту-204-300 для Росгвардии
  • 27.10 20:59
  • 31
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 27.10 20:49
  • 1
Новый гусеничный робот с дронами-камикадзе для армии США
  • 27.10 20:42
  • 2
Улучшенные танки Т-72Б3М помогут прикрыть афганское направление
  • 27.10 20:15
  • 66
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 27.10 18:57
  • 11
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 27.10 18:24
  • 5
Binkov's Battlegrounds (Хорватия): неужели современная российская армия застряла во времени?
  • 27.10 14:37
  • 4
Наследник «Воеводы»
  • 27.10 13:40
  • 44
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 27.10 05:42
  • 2
Прототип многоразовой ступени "Крыло-СВ" создадут в конце 2022 года
  • 27.10 02:00
  • 12
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 26.10 19:59
  • 2
Еще одна советская авиабаза в Прибалтике начала работать на НАТО