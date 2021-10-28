Россия должна способствовать установлению бесполетной зоны над Донбассом после начала использования Украиной БЛА Bayraktar

ЦАМТО, 29 октября. Россия должна способствовать установлению бесполетной зоны над Донбассом после начала использования Украиной ударных БЛА Bayraktar ради защиты проживающих там граждан РФ, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее Генштаб ВС Украины подтвердил, что военные впервые применили ударный БЛА Bayraktar в Донбассе: беспилотник управляемой бомбой уничтожил пушку противника.

"Одним из возможных ответных действий могло бы стать установление Россией бесполетной зоны над Донбассом с целью сохранения жизней граждан Российской Федерации, которые проживают на территории ДНР и ЛНР", – сказал И.Коротченко. Интерес Украины к турецким беспилотникам он назвал понятным после того, как их эффективность "была подтверждена в ходе второй карабахской войны".

"Будет ли принято такое решение о бесполетной зоне или нет, пока сказать трудно, но в любом случае совершенно очевидно, что факт применения "Байрактаров" украинскими военными… не должен остаться без ответной реакции РФ. Какой она будет, покажут события ближайшего времени", – добавил И.Коротченко.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.