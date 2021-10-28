ВМС Греции в ближайшее время будет передан новый катер для ССО

ЦАМТО, 27 октября. Греческая компания Hellenic Shipyards готовится в ближайшие недели передать ВМС Греции первый спроектированный и построенный на территории страны катер специального назначения (SOC).

Как сообщает Jane's Navy International, новый катер, получивший наименование "Агенор" (Agenor), был построен за счет бюджета ВМС Греции, спущен на воду 30 июля и в настоящее время находится на завершающем этапе ходовых испытаний.

Строительство осуществлялось по проекту компании Navinco. Катер имеет V-образный корпус, изготовленный из алюминиевого сплава, поставленного ElvalHalcor. Длина катера – 17,6 м, ширина – 4,2 м, осадка – 0,95 м, водоизмещение – 22 т. Он оснащен двумя двигателями MAN V8 мощностью 1200 л.с., способен развивать крейсерскую скорость 35 узлов и максимальную более 45 узлов при полной загрузке. Катер может нести полезную нагрузку массой до 4,5 т.

"Агенор" спроектирован для применения на максимальной дальности до 350 морских миль от берега при волнении моря до 4 баллов, в зависимости от полезной нагрузки.

В состав оборудования входят гиростабилизированная по двум осям электронно-оптическая станция MLT-SUR-100RTM компании Miltech Hellas, РЛС SIMRAD, две морские камеры, система видеонаблюдения и система автоматической идентификации судов (AIS).

"Агенор" может быть дополнительно оснащен тактической боевой системой M2IMS компании Scytalys, в состав которой входят каналы передачи данных и программно-определяемые радиостанции для создания общей картины обстановки (помимо получаемой от собственных датчиков).

В состав вооружения войдет дистанционно управляемый модуль с 12,7-мм пулеметом M2HB. Еще два пулемета M2HB или автоматические гранатометы могут быть установлены на креплениях, расположенных по обе стороны в кормовой части.

Планируется, что "Агенор" будет применяться ВМС Греции для выполнения ряда задач, в том числе оперативной высадки и эвакуации спецподразделений, патрулирования, поддержки поисково-спасательных операций. Экипаж катера – 4 человека. На борту на амортизирующих сиденьях могут разместиться до 10 десантников.

Катер оснащен кормовой аппарелью, которая позволяет быстро спускать на воду скоростную надувную шлюпку Futura Commando (FC) 470 производства Zodiac Milpro длиной 4,7 м.

После принятия на вооружение "Агенор" станет самым современным катером ССО в арсенале греческого флота. Он также будет единственным катером ВМС Греции, оснащенным боевым модулем, поскольку ДУМВ, ранее установленный на меньшем по размерениям катере "Окиалос" (Okyalos), был демонтирован из-за технических проблем и конструктивных ограничений.