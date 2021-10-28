На борт атомохода "Якутия" погрузили баки металловодной защиты

Плакат с церемонии закладки универсального атомного ледокола "Якутия" (строительный номер 05709) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге 26.05.2020.

ЦАМТО, 27 октября. На главном стапеле Балтийского завода (входит в состав ОСК) завершилась операция погрузки на борт строящегося атомного ледокола проекта 22220 "Якутия" баков металловодной защиты (МВЗ).

Технологически сложная операция по погрузке баков МВЗ проводилась при помощи специального смонтированного грузового портала. Специалистам завода предстояло поднять на высоту почти в 20 м и установить на борт судна две 250-тонные конструкции. На погрузку баков правого и левого борта ушло четверо суток.

Баки МВЗ изготовлены специалистами цеха спецэнергетики Балтийского завода. Они являются одной из составных частей фундаментов для реакторных установок будущего судна, снимают тепловыделения от оборудования реакторной установки, а также выполняет функции биологической защиты экипажа судна.

Атомный универсальный ледокол "Якутия" был заложен 26 мая 2020 года. Это четвертое судно в линейке проекта 22220, строительство которого ведется на Балтийском заводе. Согласно планам, в 2022 году специалисты предприятия должны спустить ледокол "Якутия" на воду. Передача судна заказчику запланирована на конец 2024 года.

Кроме атомного ледокола "Якутия" на Балтийском заводе сейчас в разной степени готовности находятся еще три судна проекта 22220: ледоколы "Сибирь", "Урал" и "Чукотка".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".