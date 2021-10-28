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Военно-промышленный курьер

Путинский «Рысачок» забраковали

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ракетно-космический центр «Прогресс» отказался от одобренного Путиным проекта первого российского легкомоторного самолета «Рысачок».

Как пишет РБК, данная модель, анонсированная в 2007 году, была призвана заменить «кукурузник» Ан-2. 

«Рысачок» получил поддержку со стороны Минпромторга и Минтранса. Однако в 2015 году проект «Рысачок» был заморожен по рекомендации Федерального космического агентства. За это время было построено три летных прототипа.

В итоге, заявил гендиректор «Прогресса» Дмитрий Баранов, проект решили не размораживать, а предприятие сосредоточится на производстве ракеты-носителя «Союз-5». «В какой-то момент стало понятно, что у нас нет площадей для размещения подобного рода техники», — пояснил он.

В 2014 году президент России Владимир Путин посидел в кресле пилота «Рысачка» и поддержал проект по созданию нового самолета. «Надо делать. Чтобы свои были», - резюмировал он, говоря о развитии в стране малой и региональной авиации.

«Рысачок», имеющий два двигателя М601 °F чешской компании Walter, совершил первый полет в декабре 2010 года.

Производство самолета планировалось в трех вариантах: сельскохозяйственном, санитарном и учебном. Приблизительная стоимость самолета составляла изначально полтора миллиона долларов.

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