Хуаньцю шибао (Китай): США по уровню гиперзвукового оружия отстают от России, и на этот раз им стоит еще сильнее заволноваться!

В новой гиперзвуковой гонке побеждает российское оружие. Этот факт вынуждены признать во всем мире, несмотря на попытки США догнать Россию. Но в Москве понимают, что останавливаться на достигнутом нельзя. Свидетельство тому — военные учения, которые были проведены сразу в нескольких регионах страны. Китайский эксперт оценил шансы американцев в этой борьбе.

По имеющимся данным, Россия недавно провела антигиперзвуковые военные учения. Они проводились одновременно в нескольких регионах России. В ходе учений силы ПВО отражали масштабные атаки воздушных целей воображаемого противника, такие как крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты. Тогда каков текущий уровень антигиперзвукового оружия в России? Как в будущем будет развиваться игра между мировыми военными державами в контексте развития потенциала наступательных и оборонительных способностей гиперзвукового оружия? На этот и другие связанные вопросы военный обозреватель Шао Юнлин даст нам подробный анализ.

По имеющимся данным, в учениях участвовали несколько зенитных ракетных полков ПВО, в том числе из состава войск Западного и Восточного военных округов России. Целью учений было противодействие новым типам гиперзвуковых средств поражения и крылатым ракетам. Кроме того, были проведены учения по противодействию атакам самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Военный наблюдатель Шао Юнлин проанализировал, что в ходе этих учений Россия провела комплексную мобилизацию ракетных подразделений ПВО и радиолокационных подразделений во многих регионах, которая стала крупномасштабной и максимально приближенной к реальным боевым действиями.

Шао Юнлин:

Основное внимание в этих российских учениях уделялось борьбе с гиперзвуковыми целями и крылатыми ракетами. В настоящее время эти две воздушные угрозы представляют собой относительно большие проблемы для систем противовоздушной обороны всех стран мира. И напротив, вероятность перехвата самолетов и беспилотников намного выше. Конечно, из этих учений также видно, что Россия теперь придает большое значение тому, как бороться с воздушными угрозами, исходящими от беспилотных летательных аппаратов.

Российские войска, участвующие в учениях, - это в основном войска Восточного и Западного военных округов. Участвовали не только соответствующие ракетные войска, но и все радиолокационные силы ПВО. Как мы все знаем, если страна хочет обнаруживать крылатые ракеты и гиперзвуковые цели, для нее недостаточно возложить всю ответственность на одно или два формирования. Для этого может потребоваться включение всех радаров ПВО. Только позволив всем радиолокационным станциям сформировать единую сеть, можно будет обнаружить гиперзвуковые цели и крылатые ракеты. В этих учениях участвовали радары ПВО из многих регионов России. После обнаружения соответствующих целей они могли суммировать полученную информацию для более эффективного отслеживания приближающихся целей. Таким образом, приближенность к реальным боевым действиям в ходе этих учений была максимальной.

Исследовательская служба Конгресса США недавно опубликовала доклад, в котором говорится, что такие страны, как США, Россия, Индия, Австралия, Франция, Германия и Япония, разрабатывают технологии гиперзвукового оружия. Военный обозреватель Шао Юнлин проанализировал, что, хотя Россия является мировым лидером в разработке гиперзвукового оружия, эти учения показывают, что Россия по-прежнему остро ощущает опасность и стремится занять передовые позиции в мире и в области защиты от гиперзвукового оружия.

Шао Юнлин:

Почему Россия лидирует среди других стран в разработке гиперзвукового оружия? Потому что Россия уже давно сталкивается с давлением со стороны американской системы противоракетной обороны. России, если она хочет прорваться за "ограждение" американской системы ПРО, необходимы более мощные средства преодоления систем ПВО.

Копье и щит издавна идеально подходили друг другу. Нельзя сказать, что гиперзвуковое оружие является "терминатором" для систем противоракетной обороны или что обладая гиперзвуковым оружием уже нет смысла развивать противоракетную оборону. Оглядываясь на историю, мы можем обнаружить, что наступательные и оборонительные вооружения в основном развивались и росли вместе в условиях взаимного соперничества. Таким образом, Россия, которая действительно лидирует в разработке гиперзвукового оружия и средств проникновения под систему ПВО, двигается в верном направлении. Тем не менее она по-прежнему ощущает опасность. Потому что многие страны, включая США и союзников по НАТО, сейчас тоже разрабатывают гиперзвуковое оружие. Поэтому Россия хочет занять преимущество в будущей наступательной и оборонительной войне с применением гиперзвукового оружия. Она нацелена не только на то, чтобы опередить другие крупные военные державы с точки зрения наступления, но и на то, чтобы в будущем стать лидером в области обороны.

Военный обозреватель Шао Юнлин считает, что проводимые Россией антигиперзвуковые военные учения предвещают, что мировые военные державы начнут новую гонку в сфере защиты от гиперзвукового оружия. Такая конкуренция не только воплотится в области вооружений, но и приведет к созданию новаторских тактических приемов.

Шао Юнлин:

В прошлом крупные военные державы полагали, что гиперзвуковое оружие было в основном наступательным оружием и являлось превентивной мерой, поскольку его нелегко обнаружить или перехватить. Поэтому военные державы часто думали, что если у них есть гиперзвуковое оружие, то системы противоракетной обороны других стран более неэффективны против них. Однако этими учениями Россия напомнила другим странам: в будущем все страны должны подумать о том, как защищаться от гиперзвукового оружия.

Россия использовала свое уже существующее вооружение в этих учениях по противодействию гиперзвуковому оружию, такое как зенитный ракетный комплекс С-400, самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и различную зенитно-ракетную артиллерию. Причина, по которой Россия хотела провести эти учения, в основном заключалась в использовании новаторских тактик, таких как использование нескольких радаров для скоординированного мониторинга и отслеживания гиперзвукового оружия, позволяющее различным группам ЗРК противовоздушной обороны сосредотачиваться в различных районах, а затем перехватывать цели. Эти учения в полной мере использовали оборудование в глубоком тылу обширной территории России для создания единой сетевой системы обнаружения и перехвата гиперзвукового оружия. Это также означает, что перехват гиперзвукового оружия в будущем потребует не только новых технических средств, но и использования существующего оборудования и возможностей. Пока в тактике совершаются инновации и прорывы, можно также найти методы и средства борьбы с гиперзвуковым оружием.

Сун Пэнчао (宋鹏超)