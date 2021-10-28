Запуск модуля "Причал" запланировали днем 24 ноября

В Роскосмосе сообщили, что стыковка корабля "Прогресс М-УМ" с этим модулем к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" запланирована на 26 ноября

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Запуск корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур запланирован днем 24 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Запуск "Причала" запланирован в 16:06 мск 24 ноября", - отметили в госкорпорации.

Стыковка корабля "Прогресс М-УМ" с модулем "Причал" к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который 29 июля причалил к МКС, запланирована на 26 ноября.

Ранее гендиректор Дмитрий Рогозин Роскосмоса сообщил журналистам, что госкомиссия проанализирует возникшие при запуске "Науки" проблемы и учтет их при запуске узлового модуля. По словам главы госкорпорации, "Причал" позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля "Орел".