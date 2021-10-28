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ТАСС

Запуск модуля "Причал" запланировали днем 24 ноября

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Стыковка космического грузовика Прогресс-МС с МКС. Архивное фото
Стыковка космического грузовика Прогресс-МС с МКС. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба АО "Российские космические системы"

В Роскосмосе сообщили, что стыковка корабля "Прогресс М-УМ" с этим модулем к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" запланирована на 26 ноября

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Запуск корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур запланирован днем 24 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Запуск "Причала" запланирован в 16:06 мск 24 ноября", - отметили в госкорпорации.

Стыковка корабля "Прогресс М-УМ" с модулем "Причал" к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который 29 июля причалил к МКС, запланирована на 26 ноября.

Ранее гендиректор Дмитрий Рогозин Роскосмоса сообщил журналистам, что госкомиссия проанализирует возникшие при запуске "Науки" проблемы и учтет их при запуске узлового модуля. По словам главы госкорпорации, "Причал" позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля "Орел".

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Россия
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Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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