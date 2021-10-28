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Интерфакс-АВН

Учение ОДКБ по отработке совместной миротворческой операции пройдет в ноябре в Казани

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Александр Лапин
Александр Лапин.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кондратюк

Екатеринбург. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин прибыл в Казань для проверки готовности к учению коллективных миротворческих сил стран ОДКБ "Нерушимое братство-2021", которое пройдет 8-12 ноября, сообщает пресс-служба округа.

"Учение "Нерушимое братство-2021" впервые будет проходить в Казани под общим руководством командующего ЦВО Александра Лапина в период с 8 по 12 ноября. Воинские контингенты стран ОДКБ отработают планирование и проведение совместной миротворческой операции", - говорится в сообщении.

По данным ЦВО, на полигоне Казанского танкового училища командующий осмотрит штаб руководства и командный пункт коллективных миротворческих сил ОДКБ, оценит ход подготовки к маневрам, проинспектирует места размещения воинских контингентов иностранных государств.

На полигонах в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном с 18 по 23 октября прошли сразу три учения ОДКБ: "Поиск-2021" - маневры разведки, "Взаимодействие-2021" - сил оперативного реагирования, "Эшелон-2021" - подразделений материально-технического обеспечения. В маневрах приняли участие более 4 тыс. военнослужащих стран ОДКБ и более 500 единиц техники. Основу российского контингента на учениях составили подразделения военной базы в Таджикистане. На учениях была отработана локализация приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию государства ОДКБ боевиков международных террористических организаций.

Учения ОДКБ прошли на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

В ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований, сообщил "Интерфаксу" 27 августа пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

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