Войти
ЦАМТО

США не ответили на запрос Катара по поставке БЛА MQ-9B "Предейтор"

178
0
0
Бесплотник MQ-9B
Бесплотник MQ-9B.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 27 октября. Катар "разочарован" отсутствием ответа со стороны США на его запрос о покупке средневысотных БЛА большой продолжительности полета (класс MALE) MQ-9B "Предейтор".

Как сообщает Fars News со ссылкой на статью в Wall Street Journal, Катар подал запрос на покупку четырех БЛА "Предейтор" более года назад. Однако Госдепартамент США до сих пор не ответил на запрос, а официальные лица отказываются объяснить задержку.

По информации неназванного источника в правительстве Катара, недовольство Дохи усугубляется тем фактом, что Катар оказывал содействие США во время эвакуации американского воинского контингента и гражданского персонала из Афганистана и тем, что американский Госдеп одобрил аналогичные запросы от других региональных союзников, включая Объединенные Арабские Эмираты.

Катар планировал использовать БЛА класса MALE для наблюдения за своими инфраструктурными объектами по добыче и транспортировке газа для исключения возможных террористических атак, а также для повышения безопасности на предстоящем Чемпионате мира по футболу. Стоимость проекта оценивалась в 600 млн. долл.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Катар
ОАЭ
США
Продукция
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
Похожие новости
05.07.2021
Скандал в отношениях между ОАЭ и Италией
29.05.2019
Вооруженный против Индии
12.08.2015
В небе меньше, но лучше — часть I
14.05.2014
Новый старый мир
20.05.2011
Для чего государства ведут гонку вооружений?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 01:54
  • 1
МБР «Булава» неуязвима для любых систем ПРО
  • 28.10 01:53
  • 101
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 28.10 01:16
  • 12
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 28.10 01:00
  • 1
Завершено переоборудование второго самолета Ту-204-300 для Росгвардии
  • 27.10 20:59
  • 31
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 27.10 20:49
  • 1
Новый гусеничный робот с дронами-камикадзе для армии США
  • 27.10 20:42
  • 2
Улучшенные танки Т-72Б3М помогут прикрыть афганское направление
  • 27.10 20:15
  • 66
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 27.10 18:57
  • 11
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 27.10 18:24
  • 5
Binkov's Battlegrounds (Хорватия): неужели современная российская армия застряла во времени?
  • 27.10 14:37
  • 4
Наследник «Воеводы»
  • 27.10 13:40
  • 44
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 27.10 05:42
  • 2
Прототип многоразовой ступени "Крыло-СВ" создадут в конце 2022 года
  • 27.10 02:00
  • 12
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 26.10 19:59
  • 2
Еще одна советская авиабаза в Прибалтике начала работать на НАТО