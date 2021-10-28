США не ответили на запрос Катара по поставке БЛА MQ-9B "Предейтор"

ЦАМТО, 27 октября. Катар "разочарован" отсутствием ответа со стороны США на его запрос о покупке средневысотных БЛА большой продолжительности полета (класс MALE) MQ-9B "Предейтор".

Как сообщает Fars News со ссылкой на статью в Wall Street Journal, Катар подал запрос на покупку четырех БЛА "Предейтор" более года назад. Однако Госдепартамент США до сих пор не ответил на запрос, а официальные лица отказываются объяснить задержку.

По информации неназванного источника в правительстве Катара, недовольство Дохи усугубляется тем фактом, что Катар оказывал содействие США во время эвакуации американского воинского контингента и гражданского персонала из Афганистана и тем, что американский Госдеп одобрил аналогичные запросы от других региональных союзников, включая Объединенные Арабские Эмираты.

Катар планировал использовать БЛА класса MALE для наблюдения за своими инфраструктурными объектами по добыче и транспортировке газа для исключения возможных террористических атак, а также для повышения безопасности на предстоящем Чемпионате мира по футболу. Стоимость проекта оценивалась в 600 млн. долл.