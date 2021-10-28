Робот "Маркер" может поражать цели одновременно разными типами вооружения

По словам главного конструктора НПО "Андроидная техника" Алексея Богданова, точность и скорость работы позволяет поражать не только наземные цели, но и мини-беспилотники

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Робототехническая платформа "Маркер" способна одновременно поражать цели разными типами вооружения. Об этом сообщил ТАСС главный конструктор НПО "Андроидная техника", руководитель лаборатории проекта "Маркер" Алексей Богданов.

"В "Маркере" использована новая схема приводных решений, при которой оптико-электронный приборный блок, ведущий наблюдение, захват объекта и его сопровождение, находится в центре и имеет собственные отдельные приводы, а приводы для установки полезной нагрузки (вооружения) находятся справа и слева от него и действуют отдельно, не связанно между собой. Такая компоновка позволяет вести одновременное поражение целей различными типами вооружения одновременно", - сказал Богданов.

По словам главного конструктора, точность и скорость работы позволяет поражать не только наземные цели, но и мини-беспилотники.

Раннее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что робототехническая платформа в охранном исполнении начала патрулирование космодрома Восточный. По его словам, она работала как в радиоуправляемом, так и в автономном режимах. Платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника".