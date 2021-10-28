Структура импорта ВиВТ Перу по странам-экспортерам (к выставке SITDEF-2021)

ЦАМТО, 27 октября. К выставке оборонных технологий SITDEF 2021, которая пройдет с 28 по 31 октября на территории главного штаба Сухопутных войск в г.Лима (Перу), ЦАМТО публикует статистику импорта ВиВТ Перу за последние 8 лет (2013-2020 гг.).

Поставки вооружений Перу в 2013-2020 гг. осуществили 14 стран. За 8-летний период объем идентифицированного военного импорта Перу по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 2,256 млрд. долл.

За тот же период был сформирован пакет заказов на закупку вооружений на сумму 1,591 млрд. долл.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Перу в период 2013-2020 гг. занимает Россия – 580,3 млн. долл. (25,72% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 540,8 млн. долл. (около 34% рынка).

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Перу в период 2013-2020 гг. занимает Южная Корея – 444,7 млн. долл. (19,71% рынка). Сформированный в 2013-2020 гг. портфель заказов составляет 119,8 млн. долл. (7,53% рынка).

Третье место в рейтинге занимает Китай – 242,2 млн. долл. (10,74%). Сформированный портфель заказов – 122,2 млн. долл. (7,68%).

Места с 4 по 10 в рейтинге крупнейших поставщиков вооружений Перу по периоду 2013-2020 гг. занимают Италия (241,3 млн. долл.), Франция (188,9 млн. долл., Канада (170,3 млн. долл.), Испания (113,5 млн. долл.), Нидерланды (92,4 млн. долл.), Израиль (59,1 млн. долл.) и Германия (37,7 млн. долл.).

Поставки вооружений Перу также реализовали (в порядке убывания объемов) Новая Зеландия, Великобритания, США и Украина.

В 2021-2024 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений объем импорта Перу, по оценке ЦАМТО, составит 541,3 млн. долл. против 569,8 млн. долл. в 2017-2020 гг. и 1,687 млрд. долл. в 2013-2016 гг.

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, в 2021-2024 гг. первое место пока принадлежит неизвестному экспортеру (проводящиеся или запланированные к проведению тендеры, результаты которых по состоянию на октябрь 2021 года не подведены) – 250 млн. долл.

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Перу в период 2021-2024 гг. занимает Украина – 65 млн. долл.

Третье место занимает Россия (62,2 млн. долл.).

В целом по состоянию на октябрь 2021 года заказы на поставку ПВН Перу со сроком исполнения в 2021-2024 гг. имеют 8 стран.