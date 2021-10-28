Из куратора общественных работ в министры обороны

В Канаде сформирован новый состав кабинета министров под председательством премьер-министра Джастина Трюдо.

В состав правительства вошло 38 министров, 19 мужчин и 19 женщин, которые принесли присягу на верность стране и являющейся главой Канады королеве Великобритании Елизавете II.

Одним из самых важных шагов является то, что Харджит Саджан, подвергавшийся резкой критике за то, что не уделял должного внимания случаям сексуальных домогательств в канадских вооруженных силах, покидает пост главы оборонного ведомства. Отныне он возглавит ведомство по международному развитию.

The Canadian Press отмечает, что минобороны страны возглавила Анита Ананд, ранее занимавшая пост министра общественных работ и закупки. Она также занималась закупкой вакцин во время пандемии. Ананд станет второй в Канаде женщиной, возглавившей оборонное ведомство.

Ранее СМИ сообщали, что неизвестные бросили горсть камней в премьер-министра Канады. Это произошло в том момент, когда политик садился в свой автобус после завершения предвыборного митинга в городе Лондон провинции Онтарио.