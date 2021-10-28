Войти
ТАСС

"Рособоронэкспорт" представит 300 образцов российского оружия на выставке в Перу

249
0
0
Стенд корпорации "Рособоронэкспорт" на 7-й международной выставке оборонных технологий, вооружений и предотвращения стихийных бедствий SITDEF 2019 в Лиме
Стенд корпорации "Рособоронэкспорт" на 7-й международной выставке оборонных технологий, вооружений и предотвращения стихийных бедствий SITDEF 2019 в Лиме.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

SITDEF 2021 пройдет с 28 по 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск в Лиме

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") представит около 300 образцов вооружения и техники на Международной выставке оборонных технологий SITDEF 2021, которая пройдет с 28 по 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск в Лиме (Республика Перу).

"На стенде "Рособоронэкспорта" будет представлено около 300 образцов вооружения и военной техники. В виде моделей компания продемонстрирует учебно-боевой самолет Як-130, боевой вертолет Ми-28НЭ, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и бронетранспортер БТР-82А, имеющие высокий потенциал в Латинской Америке", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, "Рособоронэкспорт" готов предоставить информацию об истребителях Су-35, Су-30СМЭ и МиГ-35, вертолетах Ми-35М, Ми-171Ш, "Ансат", а также о современных средствах авиационного поражения. Посетителям стенда компании будет предложена широкая номенклатура средств ПВО и радиоэлектронной борьбы различных радиусов действия, в том числе зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и "Антей-4000", зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Бук-М2", "Тор-М2КМ", а также переносные зенитные ракетные комплексы "Игла-С" и "Верба".

В компании рассчитывают, что представителей сухопутных сил и сил специальных операций стран региона заинтересуют бронированные автомобили "Тигр" и "Тайфун-К", противотанковые комплексы "Хризантема-С", "Корнет-Э" и "Корнет-ЭМ", бронетранспортеры БТР-80А и БТР-82А, а также новые колесные боевые машины К-16 и К-17, построенные на базе унифицированной боевой платформы "Бумеранг". Ожидается также повышенное внимание представителей всех видов вооруженных сил и родов войск к современным тренажерным системам и комплексам ведущих российских производителей.

Отмечается, что специальный Технологический центр "Рособоронэкспорта" покажет на стенде компании-спецэкспортера материалы по комплексу с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10Е", пользующийся популярностью среди российских партнеров на мировом оружейном рынке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Перу
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Ансат
БТР-80
БТР-80А
БТР-82
БТР-82А
Бук-М2
Бумеранг
Игла ЗРК
Корнет
Корнет-Э
Корнет-ЭМ
Ми-17
Ми-28Н
Ми-35
Ми-8АМТ
МиГ-35
С-400 Триумф
Су-30
Су-35
Тайфун-К
Тигр
Тигр БА
Тигр-М
Хризантема-С
Як-130
Компании
Ростех
РОЭ
СТЦ
Проекты
БПЛА
Тайфун
Тор ЗРК
Похожие новости
02.04.2019
Рособоронэкспорт на выставке LAAD 2019 представит военную технику и уникальные предложения по инфраструктурным проектам
25.12.2017
Новый рынок для российского оружия
11.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть III
17.07.2013
Рекордные показатели ВТС-2012
08.06.2012
«Рособоронэкспорт»: российские премьеры на «Евросатори-2012»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 01:54
  • 1
МБР «Булава» неуязвима для любых систем ПРО
  • 28.10 01:53
  • 101
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 28.10 01:16
  • 12
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 28.10 01:00
  • 1
Завершено переоборудование второго самолета Ту-204-300 для Росгвардии
  • 27.10 20:59
  • 31
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 27.10 20:49
  • 1
Новый гусеничный робот с дронами-камикадзе для армии США
  • 27.10 20:42
  • 2
Улучшенные танки Т-72Б3М помогут прикрыть афганское направление
  • 27.10 20:15
  • 66
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 27.10 18:57
  • 11
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 27.10 18:24
  • 5
Binkov's Battlegrounds (Хорватия): неужели современная российская армия застряла во времени?
  • 27.10 14:37
  • 4
Наследник «Воеводы»
  • 27.10 13:40
  • 44
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 27.10 05:42
  • 2
Прототип многоразовой ступени "Крыло-СВ" создадут в конце 2022 года
  • 27.10 02:00
  • 12
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 26.10 19:59
  • 2
Еще одна советская авиабаза в Прибалтике начала работать на НАТО