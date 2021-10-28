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ТАСС

Тихоокеанский флот получит четыре подлодки "Борей-А" и "Ясень-М" в ближайшие годы

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Атомный подводный ракетный крейсер "Князь Олег"
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") К-552 "Князь Олег" - второй корабль модифицированного типа "Борей-А" и пятый корабль типа "Борей" в целом - во время первого выхода из Северодвинска в море на заводские ходовые испытания, 30.05.2021.
Источник изображения: Олег Кулешов

Их строительство практически завершено, сообщил контр-адмирал Аркадий Наварский

ВИЛЮЧИНСК /Камчатка/, 27 октября. /ТАСС/. Подводные силы Тихоокеанского флота в ближайшие годы будут усилены четырьмя подводными крейсерами проекта 955 "Борей-А" и атомными подлодками проекта 885М "Ясень-М". Об этом сообщил журналистам в среду начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.

"Согласно плану вооружения, в ближайшие годы наше объединение планируется усилить новыми атомными подводными лодками, которые позволят существенно укрепить морскую составляющую Стратегических ядерных сил России. Мы ожидаем поступление четырех подводных лодок - два "Борея" и два "Ясеня". Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях", - сказал он.

По словам Наварского, на Тихоокеанский флот поступят обновленные крейсеры проекта 955 "Борей-А", которые являются носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава". Новые крейсеры "Борей-А" являются дальнейшим развитием лодок данного проекта, они оснащены самыми современными модернизированными видами вооружения, самыми современными системами наблюдения и применения оружия.

Также, по его словам, для Тихоокеанского флота строятся многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" - "Новосибирск" и "Красноярск".

По словам Наварского, строительство причальной инфраструктуры для новых атомных подлодок находится на завершающем этапе. "К концу года мы все закончим. Уже причальный фронт полностью готов к приему новых кораблей", - сказал он. По словам Наварского, современная инфраструктура позволяет обеспечивать подводные лодки, которые находятся в базе, всеми энергосредами (электричество, вода, кислород и т.д).

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Проекты
885 Ясень
955 Борей
ТОФ
Ядерный щит
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