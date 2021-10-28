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МБР «Булава» неуязвима для любых систем ПРО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 «Булава» неуязвимы для любой системы противоракетной обороны.

Об этом заявил начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.

«Главные достоинства «Булавы» - простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО», - сказал Наварский журналистам.

Носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава» являются подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 «Борей».

В декабре 2020 года ракетный подводный крейсер Тихоокеанского флота «Владимир Мономах» выполнил залповый пуск четырьмя ракетами «Булава».

Кроме того, ракетный подводный крейсер «Князь Олег» 21 октября в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

Интерфакс отмечает, что его можно будет легко перебросить на новое место - например, в одну из бухт на Дальнем Востоке.

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Россия
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Булава-30
Владимир Мономах
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1 комментарий
№1
28.10.2021 01:54
Цитата
Об этом заявил начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.

«Главные достоинства «Булавы» - простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО», - сказал Наварский журналистам.

Если действительно такое сказал - то это глупо.
Системы ПРО - в основном - рассчитаны на перехват на конечном участке траектории. По целой куче причин.
Впрочем, ЧИСТО ФОРМАЛЬНО контр-адмирал прав - "ракета" существует только на разгонном участке. После него происходит не только сброс отработавших ступеней с двигателями, но и запуск блока разделения БЧ, после чего вместо ракеты образуются несколько БЧ, идущих по своим траекториям. :)

Вообще-то надежда США на перехват БРПЛ (особенно Булав) своими SM-3 с эсминцев УРО - вещь совершенно эфемерная, даже без маневра ракеты на разгонном участке.
У БРПЛ  - и особенно у Булав - ОЧЕНЬ короткий разгонный участок (примерно 3 мин.). Это то время, которое есть у перехватчика (и его носителя) чтобы:
- узнать, что БРПЛ запущена;
- проанализировать параметры ее траектории, и вычислить расчетную точку поражения;
- ввести эти данные в СУ противоракеты;
- пройти завершающие процедуры при запуске противоракеты;
- добраться (противоракете) до расчетной точки поражения (а не до точки запуска БРПЛ).

По-моему, это сделать нереально, безо всякого маневрирования - если, конечно, БРПЛ не идет с 0-ым (или очень малым) курсовым параметром относительно эсминца, причем эсминец НЕ находится ни СЛИШКОМ БЛИЗКО, ни СЛИШКОМ ДАЛЕКО от точки пуска БРПЛ.

Если учесть, что обычная траектория БРПЛ в США - через Арктику/Северный полюс, а боевое дежурство - во внутренних морях России, то совершенно непонятно, как все это можно проделать, тем более за 3 минуты участка разгона Булавы.
К тому же Булава идет по настильной траектории, т.е. "удаляется" (в смысле широта-долгота) от точки запуска очень быстро. Средней скорости противоракеты SM-3 IIA - порядка 4 км/сек - явно не хватит, чтобы добраться до расчетной точки поражения за эти 3 минуты - даже в случае, если БРПЛ и противоракета будут запущены ОДНОВРЕМЕННО.

Скорее всего, океанская ПВО США рассчитана на перехват китайских БРСД, а не российских БРПЛ, а уж тем более - МБР. Ну, может, еще северокорейских МБР, не знаю. Против них, по крайней мере, сама "концепция перехвата" не выглядит принципиально нереализуемой.

А тут еще таинственные объекты ПРО в Польше и Румынии. :)
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