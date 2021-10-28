МБР «Булава» неуязвима для любых систем ПРО

№1

Цитата

Об этом заявил начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.



«Главные достоинства «Булавы» - простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО», - сказал Наварский журналистам.

Если действительно такое сказал - то это глупо.Системы ПРО - в основном - рассчитаны на перехват на конечном участке траектории. По целой куче причин.Впрочем, ЧИСТО ФОРМАЛЬНО контр-адмирал прав - "ракета" существует только на разгонном участке. После него происходит не только сброс отработавших ступеней с двигателями, но и запуск блока разделения БЧ, после чего вместо ракеты образуются несколько БЧ, идущих по своим траекториям. :)Вообще-то надежда США на перехват БРПЛ (особенно Булав) своими SM-3 с эсминцев УРО - вещь совершенно эфемерная, даже без маневра ракеты на разгонном участке.У БРПЛ - и особенно у Булав - ОЧЕНЬ короткий разгонный участок (примерно 3 мин.). Это то время, которое есть у перехватчика (и его носителя) чтобы:- узнать, что БРПЛ запущена;- проанализировать параметры ее траектории, и вычислить расчетную точку поражения;- ввести эти данные в СУ противоракеты;- пройти завершающие процедуры при запуске противоракеты;- добраться (противоракете) до расчетной точки поражения (а не до точки запуска БРПЛ).По-моему, это сделать нереально, безо всякого маневрирования - если, конечно, БРПЛ не идет с 0-ым (или очень малым) курсовым параметром относительно эсминца, причем эсминец НЕ находится ни СЛИШКОМ БЛИЗКО, ни СЛИШКОМ ДАЛЕКО от точки пуска БРПЛ.Если учесть, что обычная траектория БРПЛ в США - через Арктику/Северный полюс, а боевое дежурство - во внутренних морях России, то совершенно непонятно, как все это можно проделать, тем более за 3 минуты участка разгона Булавы.К тому же Булава идет по настильной траектории, т.е. "удаляется" (в смысле широта-долгота) от точки запуска очень быстро. Средней скорости противоракеты SM-3 IIA - порядка 4 км/сек - явно не хватит, чтобы добраться до расчетной точки поражения за эти 3 минуты - даже в случае, если БРПЛ и противоракета будут запущены ОДНОВРЕМЕННО.Скорее всего, океанская ПВО США рассчитана на перехват китайских БРСД, а не российских БРПЛ, а уж тем более - МБР. Ну, может, еще северокорейских МБР, не знаю. Против них, по крайней мере, сама "концепция перехвата" не выглядит принципиально нереализуемой.А тут еще таинственные объекты ПРО в Польше и Румынии. :)