В Средиземное море вошел корабль ВМФ России "Дмитрий Рогачев"

Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160 на специальном учении сил Черноморского флота по пополнению запасов материальных средств кораблей и оказанию помощи аварийным кораблям и судам, август 2019 года.

Стамбул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Российский патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", пройдя Босфор, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили в соцсетях стамбульские наблюдатели, публикующие фотографии его прохождения через пролив.

"Дмитрий Рогачёв" - новый патрульный корабль проекта 22160, который недавно вошёл в состав Черноморского флота. Он базируется в Новороссийске.

Как сообщала пресс-служба Черноморского флота, в феврале "Дмитрий Рогачев" был задействован в международных учениях "Аман-2021" (AMAN-2021) в Индийском океане, в которых по приглашению пакистанской стороны принимали участие представители военно-морских сил 45 стран.

В августе корабль провел в Черном море комплекс учений по противовоздушной обороне и ведению морского боя.

Накануне в Черное море из очередного похода в Сирию вернулся большой десантный корабль ВМФ РФ "Орск". По утверждению стамбульских наблюдателей, БДК Черноморского флота "Орск" возвращается в Севастополь из сирийского порта Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.