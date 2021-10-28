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Интерфакс-АВН

В Средиземное море вошел корабль ВМФ России "Дмитрий Рогачев"

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Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160 на специальном учении сил Черноморского флота по пополнению запасов материальных средств кораблей и оказанию помощи аварийным кораблям и судам, август 2019 года
Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160 на специальном учении сил Черноморского флота по пополнению запасов материальных средств кораблей и оказанию помощи аварийным кораблям и судам, август 2019 года.
Источник изображения: министерство обороны России

Стамбул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Российский патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", пройдя Босфор, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили в соцсетях стамбульские наблюдатели, публикующие фотографии его прохождения через пролив.

"Дмитрий Рогачёв" - новый патрульный корабль проекта 22160, который недавно вошёл в состав Черноморского флота. Он базируется в Новороссийске.

Как сообщала пресс-служба Черноморского флота, в феврале "Дмитрий Рогачев" был задействован в международных учениях "Аман-2021" (AMAN-2021) в Индийском океане, в которых по приглашению пакистанской стороны принимали участие представители военно-морских сил 45 стран.

В августе корабль провел в Черном море комплекс учений по противовоздушной обороне и ведению морского боя.

Накануне в Черное море из очередного похода в Сирию вернулся большой десантный корабль ВМФ РФ "Орск". По утверждению стамбульских наблюдателей, БДК Черноморского флота "Орск" возвращается в Севастополь из сирийского порта Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

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Страны
Индия
Пакистан
Россия
Сирия
Проекты
22160
Военные учения
ЧФ
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