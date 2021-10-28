Появилось видео применения Украиной беспилотника Bayraktar

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал видео первого боевого применения беспилотника Bayraktar TB2. Дрон нанес удар управляемой бомбой по артиллерийской батарее в Донбассе. ВСУ сообщили об уничтожении одной гаубицы Д-30 вместе с расчетом, а затем опубликовали видео операции.

Удар был нанесен днем 26 октября в районе населенного пункта Гранитное. Беспилотник не пересекал линию соприкосновения ВСУ и войск ДНР, подчеркнули в генштабе. Если присмотреться к видео повнимательнее, заметно, что пушка особо не пострадала, да и расчет уцелел - после взрыва он возвращается к орудию.

Bayraktar TB2 - турецкий разведывательно-ударный беспилотник среднего радиуса действия. В 2018 года Украина заключила контракт на поставку шести дронов, трех станций управления и боеприпасов на общую сумму 69 миллионов долларов, поставка завершена в конце 2019 года. В сентябре 2021 года заключен контракт на поставку ВСУ еще 48 беспилотников.

Антон Валагин