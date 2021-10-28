Контр-адмирал Наварский: Тихоокеанский флот России скоро должен пополниться четырьмя атомными подлодками

МОСКВА, 27 октября/ Радио Sputnik. На вооружение Тихоокеанского флота (ТОФ) в ближайшее время поступят четыре атомные подводные лодки, сообщил журналистам начальник штаба командования подводных сил флота контр-адмирал Аркадий Наварский, передает РИА Новости.

"Мы ожидаем поступление четырех подводных лодок – два "Борея" и два ""Ясеня". Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях", – сказал он.

Обновленные крейсеры проекта 955 "Борей-А", имеют на вооружении твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 "Булава".

"Главные достоинства "Булавы" – простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО", – рассказал контр-адмирал.

К концу года закончится строительство двух многоцелевых подлодок проекта 885М "Ясень-М" – "Казань" и "Новосибирск" – оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", способными поражать цели как на земле, так и на воде, и под водой.