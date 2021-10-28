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Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" сообщил о планах развивать ВТС с Перу

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МиГ-29 ВВС Перу
МиГ-29 ВВС Перу.
Источник изображения: © Sergio de la Puente/GFDL 1.2 via Wikimedia Commons

Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Перу активно эксплуатирует российские вертолеты и противотанковые комплексы, есть планы по расширению партнерства с этой страной, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы готовы и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество в интересах вооруженных сил Перу, а также других силовых ведомств страны, в том числе полиции и сил специальных операций", - сказал Михеев, чьи слова привели в пресс-службе в среду.

Он заявил, что Перу является давним и надежным партнером компании, успешно эксплуатирующим российские самолеты и вертолеты, бронетанковую технику и противотанковые комплексы,

АО "Рособоронэкспорт" выступает организатором единой российской экспозиции на Международной выставке оборонных технологий SITDEF 2021, которая пройдет с 28 по 31 октября в Лиме.

"В ходе выставки обсудим с партнерами взаимодействие в сфере обучения специалистов эксплуатации российского вооружения, а также вопросы послепродажного обслуживания приобретенной ранее техники", - заявил Михеев.

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Страны
Перу
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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