Исторический день: ВСУ впервые применили «Байрактары» в Донбассе (Обозреватель, Украина)

Русофобствующий украинский «военный эксперт» радуется информации о первом применении беспилотника «Байрактар» в Донбассе. Таким образом он еще раз подстверждает, что Киев не намерен решать конфликт мирным путем и выполнять Минские соглашения. Читатели издания предупреждают: «Галстук лучше покупать тонкий и с приятным вкусом».

Запомните этот исторический день! 26 октября 2021 года - первое боевое применение ударных беспилотников "Байрактар" на Донбассе!

Как сообщают источники, сегодня батарея российских гаубиц Д-30 начала очередной обстрел позиций украинской 93-й механизированной бригады в районе Гранитного. От огня этой батареи погиб воин 93-й бригады.

Остановить врага дипломатическими методами, как обычно, не удалось. Россияне развернули батарею прямо на дороге, без всяких укрытий, в полной уверенности в своей безнаказанности. Но ВСУ впервые для контрбатарейной борьбы направили в район боя "Байрактар", и управляемой бомбой МАМ-С российская гаубица была уничтожена.

Это первое боевое применение "Байрактара" в войне.

Российская ПВО и средства РЭБ были развернуты в данном районе, но россияне не смогли поставить помехи, не смогли сбить и не смогли даже обнаружить "Байрактар". После этого удара расчеты российских орудий разбежались по кустам, и больше эта батарея уже не стреляла.

Приказ на применение "Байрактара" в ответ на российский огонь дал главком ВСУ Валерий Залужный.

Слава Украине!

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Комментарии

Галина Бурышева

Иногда господин Юрий Бутусов словно нечаянно очень чисто конкретно эксклюзивно подставляет лучших людей под микроскоп РФ. Как бы ему доходчиво указать на этот его прокол.

Сергей Ткебучава

СУГС, конечно. Но галстук лучше покупать тонкий и с приятным вкусом.

Anry Muller

Это смотря какой вкус и есть ли он?

Слава Украиненко

Чем больше московитов защкварят, тем лучше.

Amonito Santi

В следующий раз надо применить Javelin - для продолжения истории…

Александр Савченко

Миномет "Молот" уже применяли… Москитный флот применяли… Ударно-штурмовой гвинтокрыл "Лев-1" применяли… На танке "Навозец" из мусорных баков ездили… Суперпушку на КрАЗЕ клепали… Теперь "Байрактар" применили… Вислоухие, вы уж определитесь, когда Крым будете забирать.

Дед Бородед

Александр Савченко, мокшанец, подгорать нужно понемногу. А на счет Крыма вспомни классика: "Еще не вечер, еще не вечер!"

Семен Андреевич Антонов

Фейк, не фейк не знаю, но посмотрев на Ютубе результаты применения этого беспилотника в Карабахе и не видел разбегающихся по кустам, да и взрывы были помощнее. Видимо украинцы модернизировали "Байрактар" ТБ2, стал более гуманный.

Georgi Iv

Вы это серьезно? Гаубицы на открытой местности, свежие следы автотранспорта и ни одного погибшего? Меня терзают смутные сомнения.

Глєб Оніщенко

Вы может не читали главного, что гаубицы были расположены в 15 км от линии разграничения. Здесь в этой заметке мало информации. Батарея находилась на расстоянии 15 км от линии разграничения, поэтому и позиция открыта, а во-вторых, использовался кумулятивный заряд, здесь вы правы - это было гуманно. Из строя вывели только пушку. Зато видимо будут задумываться, что даже 15 км это теперь не тыл.

Юрий Бутусов