Российские Су-25 вернулись на авиабазу после учений в Таджикистане

Российские штурмовые самолеты Су-25 вернулись на аэродром базирования в Киргизии после участия в учениях стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2021» в Таджикистане. Об этом в среду, 27 октября, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«Звено самолетов Су-25 перебазировано с аэродрома «Гиссар» на российскую военную базу в Киргизии после завершения совместного учения коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений «Взаимодействие-2021» штурмовики отработали поиск и уничтожение объектов условного противника, а также обеспечили огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям в ходе выполнения учебно-боевых задач в условиях горно-пустынной местности.

Всего в учениях «Взаимодействие-2021», которые прошли с 18 по 23 октября недалеко от границы с Афганистаном, приняли участие 4 тыс. военнослужащих, кроме того, было задействовано свыше 500 единиц техники. Основу российского воинского контингента составляли подразделения 201-й военной базы (входит в состав Центрального военного округа), в том числе горные мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения.

Учения ОДКБ прошли на фоне прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

16 сентября в ходе выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по видеосвязи президент России Владимир Путин заявил, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ не только нестабильная, но и несет риски для стран региона.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях ОДКБ должна быть готова задействовать свой оборонный и политический потенциал для поддержания стабильности на своей территории.

Российский лидер также отмечал, что уход США из Афганистана привел к новому кризису в стране и обернулся гуманитарной катастрофой. Он подчеркнул, что насильственное навязывание демократических ценностей какому-либо народу неприемлемо.

В Киргизии с 7 по 9 сентября состоялись учения ОДКБ «Рубеж-2021, на которых было отработано уничтожение вторгшихся на территорию государства незаконных вооруженных формирований. В учении приняли участие воинские контингенты и оперативные группы России, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, а также объединенного штаба и секретариата ОДКБ.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.