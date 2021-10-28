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ТАСС

Космонавты ждут подарки к Новому году, которые доставит на МКС грузовой "Прогресс МС-18"

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Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС"
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС".
Источник изображения: © NASA Johnson/CC BY-NC-ND 2.0

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-18", запланирован на 03:00 мск 28 октября

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Космонавты, которые находятся на борту МКС, ждут новогодние подарки и сюрпризы из дома на грузовом корабле "Прогресс МС-18", который будет запущен на орбиту 28 октября. Об этом сообщил космонавт Петр Дубров в видео, опубликованном на YouTube-канале Роскосмоса.

"Поскольку следующий грузовик придет только в феврале, то на этом мы ожидаем получить подарки к предстоящим праздникам: Новому году, январским, февральским. Конечно же, будут посылки из дома, сюрпризы, письма", - рассказал Дубров.

По его словам, оборудование для новых экспериментов не ожидается, будет доставлена аппаратура для уже проводимых экспериментов.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-18", запланирован на 03:00 мск 28 октября. Стыковка корабля с МКС ожидается 30 октября.

Предполагается, что корабль доставит на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1 509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты. Завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев ранее сообщил ТАСС, что на "Прогрессе МС-18" планируется отправить наборы питания, в том числе для новогоднего стола.

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