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В США обеспокоились модернизацией Военно-морского флота России

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Источник изображения: Фото: Vitaly Nevar / Reuters

Модернизацией Военно-морского флота (ВМФ) России обеспокоились в США. Обозреватель издания 19FortyFive Ставрос Атламазоглу (Stavros Atlamazoglou) отметил возросшие возможности российских кораблей.

По данным Разведывательного управления Министерства обороны США, ВМФ России наращивает не только численный состав флота, но и расширяет ударные возможности кораблей. Издание отмечает, что в состав российского флота входят эсминцы, фрегаты и крейсеры. Эти корабли дополняет 70 подводных лодок и большое количество корветов, тральщиков и патрульных катеров.

Автор подчеркивает, что средний возраст российских кораблей составляет 25 лет, что обуславливает необходимость модернизации. По его словам, модернизированные корабли смогут оставаться в строю еще 40 лет.

По мнению Атламазоглу, возраст российских кораблей может компенсировать их вооружение. Он напомнил, что российские грузовые суда могут нести контейнерный комплекс ракетного оружия «Калибр-К» с крылатыми ракетами. Это позволит противопоставить большое количество малых судов с дозвуковыми и гиперзвуковыми ракетами современным боевым кораблям.

«Несмотря на свои недостатки и проблемы, ВМФ России по-прежнему является значительной силой и может оказаться серьезной угрозой для США в случае конфликта», — резюмировал Атламазоглу.

Ранее член совета директоров компании «Югрефтрансфлот» Виктор Кот рассказал о возможности установки мобильного комплекса «Калибр-К» на транспортный рефрижератор двойного назначения типа «Иван Папанин». Элементы комплекса выполнены в виде стандартного грузового контейнера.


Даниил Иринин

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