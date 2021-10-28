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Контр-адмирал Тихоокеанского флота рассказал о неуязвимой российской ракете

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны России / Global Look Press

Начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский рассказал о том, что российская межконтинентальная баллистическая ракета Р-30 «Булава» неуязвима для любых систем противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Наварского, неуязвимой данную ракету делают простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке. Отмечается, что носителем российской твердотопливной ракеты являются подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 «Борей».

Ранее сообщалось, что российские военные смогут эвакуировать неисправные ракетные комплексы. Гвардейская танковая армия Западного военного округа (ЗВО) получила новые ремонтно-эвакуационные машины. РЭМ-КС предназначена для ремонта и эвакуации техники на специальных шасси. РЭМ-КС позволяет ремонтировать и эвакуировать технику на гусеничном и колесном шасси, включая машины из состава оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер». РЭМ-КС способна эвакуировать технику методом вытаскивания, буксирования и транспортирования.

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Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
955 Борей
ТОФ
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