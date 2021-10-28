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РИА Новости

Тихоокеанский флот в ближайшие годы усилится подводными лодками "Борей-А" и "Ясень-М"

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Подводный крейсер проекта 955А – "Борей-А"
Подводный крейсер проекта 955А – "Борей-А".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

ВИЛЮЧИНСК (Камчатка), 27 окт - РИА Новости. Подводные силы Тихоокеанского флота в ближайшие годы будут усилены четырьмя подводными крейсерами проекта 955 "Борей-А" и атомными подлодками проекта 885М "Ясень-М", сообщил начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.

"Согласно плану вооружения, в ближайшие годы наше объединение планируется усилить новыми атомными подводными лодками, которые позволят существенно укрепить морскую составляющую Стратегических ядерных сил России. Мы ожидаем поступление четырёх подводных лодок: два "Борея" и два "Ясеня". Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях", - сказал он журналистам.

По словам Наварского, на Тихоокеанский флот поступят обновленные крейсеры проекта 955 "Борей-А", которые являются носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава". Новые крейсеры "Борей-А" являются дальнейшим развитием лодок данного проекта, они оснащены самыми современными модернизированными видами вооружения, самыми современными системами наблюдения и применения оружия.

Также, по его словам, для Тихоокеанского флота строятся многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" - "Новосибирск" и "Красноярск".

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Проекты
885 Ясень
955 Борей
ТОФ
Ядерный щит
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