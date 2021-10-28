Тихоокеанский флот в ближайшие годы усилится подводными лодками "Борей-А" и "Ясень-М"

ВИЛЮЧИНСК (Камчатка), 27 окт - РИА Новости. Подводные силы Тихоокеанского флота в ближайшие годы будут усилены четырьмя подводными крейсерами проекта 955 "Борей-А" и атомными подлодками проекта 885М "Ясень-М", сообщил начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.
По словам Наварского, на Тихоокеанский флот поступят обновленные крейсеры проекта 955 "Борей-А", которые являются носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава". Новые крейсеры "Борей-А" являются дальнейшим развитием лодок данного проекта, они оснащены самыми современными модернизированными видами вооружения, самыми современными системами наблюдения и применения оружия.
Также, по его словам, для Тихоокеанского флота строятся многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" - "Новосибирск" и "Красноярск".