Тихоокеанский флот в ближайшие годы усилится подводными лодками "Борей-А" и "Ясень-М"

ВИЛЮЧИНСК (Камчатка), 27 окт - РИА Новости. Подводные силы Тихоокеанского флота в ближайшие годы будут усилены четырьмя подводными крейсерами проекта 955 "Борей-А" и атомными подлодками проекта 885М "Ясень-М", сообщил начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.

"Согласно плану вооружения, в ближайшие годы наше объединение планируется усилить новыми атомными подводными лодками, которые позволят существенно укрепить морскую составляющую Стратегических ядерных сил России. Мы ожидаем поступление четырёх подводных лодок: два "Борея" и два "Ясеня". Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях", - сказал он журналистам.

По словам Наварского, на Тихоокеанский флот поступят обновленные крейсеры проекта 955 "Борей-А", которые являются носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава". Новые крейсеры "Борей-А" являются дальнейшим развитием лодок данного проекта, они оснащены самыми современными модернизированными видами вооружения, самыми современными системами наблюдения и применения оружия.

Также, по его словам, для Тихоокеанского флота строятся многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" - "Новосибирск" и "Красноярск".