CNN (США): почему российские и китайские корабли кружат вокруг Японии

Совместные китайско-российские военно-морские учения, в ходе которых флотилия из 10 военных кораблей завершила ближний круг вокруг главного острова Японии, обе страны позиционируют как средство обеспечения стабильности в нестабильном регионе. Хотя иностранным судам разрешено проходить через проливы Осуми и Цугару, которые считаются международными водами, в Японии за маневрами нервно следят.

Гонконг - В ходе совместных российско-китайских военно-морских учений группа из 10 боевых кораблей почти полностью обогнула главный японский остров, а Москва и Пекин назвали эти маневры средством обеспечения стабильности в неспокойном регионе.

Но аналитики говорят, что учения произвели прямо противоположный эффект, возродив региональную напряженность и подтвердив правоту властей Японии, заявляющих о необходимости увеличивать военные расходы с целью противодействия китайской агрессии.

Этот поход был назван первым совместным боевым патрулированием флотов России и Китая в западной части Тихого океана. Корабли прошли по Сангарскому проливу, отделяющему главный остров Японии от острова Хоккайдо, а затем направились на юг вдоль ее восточного побережья. Потом они повернули в сторону Китая, пройдя через пролив Осуми неподалеку от южного японского острова Кюсю.

Иностранным судам разрешено проходить по этим проливам, которые считаются международными водами, но японцы внимательно наблюдали за ходом совместных маневров.

"Это подтверждает те выводы, которые уже сделала Япония: что Китай представляет для нее угрозу, и поэтому ей необходимо увеличивать военные расходы и повышать свою боеготовность для противодействия данной угрозе", - сказал Дрю Томпсон (Drew Thompson), ранее работавший в Министерстве обороны США, а ныне являющийся внештатным научным сотрудником Школы государственного управления имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура.

Японское Министерство обороны в понедельник выступило с заявлением по поводу этих проходивших всю прошлую неделю учений, назвав их "необычными".

Российско-китайская группа включала по пять кораблей от каждой страны в составе эсминцев, фрегатов, корветов и судов обеспечения.

Китайские военные сообщили, что в субботу корабли расстались в Восточно-Китайском море. "Совместные учения и совместный поход еще больше укрепили всестороннее стратегическое партнерство Китая и России по координации действий в новую эпоху и расширили возможности сторон по проведению совместных операций. Это будет способствовать совместному поддержанию международной и региональной стратегической стабильности", - отметил в своем заявлении заместитель командующего северной зоны ВМС НОАК контр-адмирал Бай Яопин (Bai Yaoping).

Российское Министерство обороны отметило, что целью совместного патрулирования было "продемонстрировать государственные флаги России и Китая, поддержать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также защитить объекты морской экономической деятельности двух стран".

Укрепление военной мощи Японии

Напряженность между Китаем и Японией в последние годы существенно усилилась, поскольку Пекин пытается утвердить свой суверенитет над контролируемыми Японией островами.

Китай также наращивает свое военное присутствие возле соседнего Тайваня, направляя к его воздушному пространству десятки боевых самолетов. Японские власти ранее увязывали безопасность Тайваня с Японией, отмечая, что 90% импортируемых Японией энергоресурсов проходит через морские пути вокруг этого острова.

Военные расходы Японии ничтожны в сравнении с китайскими, но Токио предпринимает существенные усилия по укреплению своей обороны. Япония закупила современные F-35 и переоборудовала свои боевые корабли в авианосцы, чтобы разместить там новые самолеты.

Она также намерена включить в состав своих ВМС современные эсминцы и подводные лодки, чтобы демонстрировать военную мощь вдали от японских берегов.

Боевые возможности сил самообороны Японии стали понятны в понедельник, когда один из кораблей, который переоборудуют в авианосец для размещения F-35 (это эсминец-вертолетоносец "Кага"), провел двусторонние учения с ударной авианосной группой ВМС США в Южно-Китайском море, которое Китай почти полностью считает своей суверенной территорией.

А летом японские ВМС проводили в Тихом океане совместную подготовку с коллегами из британской ударной авианосной группы 21, которую возглавляет авианосец "Королева Елизавета", и с кораблями ВМС США.

Пекин внимательно следит за такого рода мероприятиями, и смешанная российско-китайская военно-морская группа стала свидетельством того, что у Китая тоже есть партнеры, о чем рассказал Алессио Паталано (Alessio Patalano), преподающий вопросы войны и стратегии в Королевском колледже Лондона. "Этим летом ВМС США и стран-партнеров существенно повысили уровень взаимодействия в западной части Тихого океана, - сказал он. - Это продемонстрировало определенную слабость китайцев, и совместное российско-китайское патрулирование стало ответом на это".

Россия и Китай развивают военное партнерство и проводят многочисленные совместные учения и тренировки. Самыми масштабными стали маневры "Восток-2018", проведенные в приближенных к боевыми условиях. Во время их проведения совместная российско-китайская коалиция вела боевые действия с условным противником.

А в августе Россия и Китай снова объединили усилия, использовав совместную систему управления. В рамках этих учений российские войска действовали в китайских боевых порядках, о чем заявило Министерство обороны КНР.

"Лицемерие" Китая

Выбранный российскими и китайскими моряками маршрут, проложенный через узкий Сунгарский пролив между Хонсю и Хоккайдо, а в конце похода через пролив Осуми, привлек к себе значительное внимание. Дело в том, что когда корабли ВМС США и других стран проходят через Тайваньский пролив между Тайванем и материковым Китаем, Пекин осуждает их, называя такие действия дестабилизирующими.

Например, когда в этом месяце американские и канадские корабли прошли через Тайваньский пролив, командование Восточного театра военных действий обвинило эти страны в сговоре с целью "создания проблем" и "серьезного подрыва мира и стабильности" в проливе.

Тайваньский пролив, ширина которой в наибольшей узости составляет 160 километров, огромен по сравнению с проходами между японскими островами. Пролив Осуми, например, в самом узком месте имеет ширину всего 27 километров.

Китайские и российские корабли не нарушали нормы международного права, однако китайское государственное телевидение в своих новостях подробно показало, насколько близко они подошли к японской территории.

Очевидно, репортер находилась на борту одного из китайских кораблей во время прохождения по Сунгарскому проливу, так как сзади нее хорошо видная японская береговая линия.

После прохода через пролив журналистка заявила: "Теперь мы находимся в западной части Тихого океана и видим недалеко позади нас самолеты сил самообороны Японии. Они следуют за нами с самого начала похода. Наряду с самолетами японцы отправили несколько кораблей, которые следят за нашим походным ордером и собирают разведывательную информацию".

Томпсон заявил, что Китай не может заявлять одно, а потом делать прямо противоположное.

"Ты либо соблюдаешь нормы, либо поддерживаешь политику силы, - сказал он, имея в виду китайское руководство. - Из-за этого их злобная ксенофобская риторика выглядит исключительно лицемерно".

Так что если Китай и Россия плавают в этом регионе, значит, американские, канадские и все прочие ВМС тоже могут проходить по Тайваньскому проливу и даже находиться в Южно-Китайском море.

"Они стараются доказать, что это общепринятая международная норма", - сказал Томпсон.

С участием Васко Котовио (Vasco Cotovio), Нектар Ган (Nectar Gan), Эмико Йодзуко (Emiko Jozuka), Маюми Маруяма (Mayumi Maruyama) и Юна Сюна (Yong Xiong).

Брэд Лендон (Brad Lendon)