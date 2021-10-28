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Интерфакс-АВН

Начальник штаба командования подводных сил ТОФ заявляет о неуязвимости МБР "Булава" для любых систем ПРО

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Пуск баллистической ракеты "Булава" в Баренцевом море
Пуск баллистической ракеты "Булава" в Баренцевом море.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Северного флота

Вилючинск (Камчатка). 27 октября. ИНТЕРФАКС - Российские межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 "Булава" неуязвимы для любой системы противоракетной обороны, заявляет начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.

"Главные достоинства "Булавы" - простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО", - сказал Наварский журналистам в среду.

Носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава" являются подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 "Борей".

В декабре 2020 года ракетный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Владимир Мономах" выполнил залповый пуск четырьмя ракетами "Булава".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Владимир Мономах
Проекты
2020-й год
955 Борей
ТОФ
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