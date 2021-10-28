Межконтинентальную ракету «Булава» назвали неуязвимой для систем ПРО

Российские межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 «Булава» неуязвимы для любой системы противоракетной обороны. Об этом сообщил журналистам в среду, 27 октября, начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.

«Главные достоинства «Булавы» — простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО», — сказал он.

В декабре 2020 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о пуске ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах». Тогда атомный подводный крейсер (АПК) провел залповый пуск четырех ракет на дальность более 5,5 тыс. км из акватории Охотского моря. Все боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа.

21 октября в рамках госиспытаний был проведен успешный пуск «Булавы» с АПК «Князь Олег» из акватории Белого моря. Пуск осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке.

Твердотопливная баллистическая ракета Р-30 «Булава», размещаемая на подводных лодках проекта 955 «Борей», разрабатывалась с 1998 года Московским институтом теплотехники, автором ракеты наземного базирования «Тополь-М».

В июне 2018 года «Булава» была принята на вооружение ВМФ РФ по результатам успешных испытаний. Максимальная дальность ее полета — 9300 км.