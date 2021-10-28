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РИА Новости

На Камчатке расчеты С-400 "Триумф" провели тактические учения по прикрытию подводных сил

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Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ВИЛЮЧИНСК (Камчатка), 27 окт - РИА Новости. Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" провели на Камчатке тактические учения по прикрытию подводных сил Тихоокеанского флота от воздушного нападения условного противника, также учения провел отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.

"Боевые расчеты ЗРК С-400 "Триумф" провели зачетное учение по противовоздушной обороне пункта базирования подводных сил ТОФ и выполнили алгоритм действий по отражению воздушного удара условного противника с электронными пусками зенитных управляемых ракет. В учениях было задействовано более 200 военнослужащих и порядка 10 единиц военной техники", - рассказал журналистам командир дивизиона С-400 майор Александр Бурмистров.

Согласно плану учений, личный состав дивизиона ЗРК С-400 выполнил перебазирование из позиционного района на необорудованный участок в прибрежной зоне Тихого океана. В ходе марша колонну техники прикрывали расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". В новом позиционном районе военнослужащие развернули пусковые установки, для маскировки диспозиции были установлены дымовые завесы.

Отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) провел на Камчатке специальные учения по отражению нападения диверсионной группы условного противника на пункт постоянной дислокации подводных лодок ТОФ.

"По легенде учений неизвестная группа лиц на скоростном катере предприняла попытку прорыва в пункт постоянной дислокации подводных лодок ТОФ. Получив сигнал, подразделение отряда ПДСС по тревоге выдвинулось в указанный район на противодиверсионном катере типа "Грачонок", - рассказали журналистам в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту о сценарии маневров.

Отрезав прямой путь к подводным лодкам флота, группа захвата отряда на быстроходных лодках Бл-680 и Бл-860 выдвинулась к судну-нарушителю, где в ходе задержания уничтожила часть условных диверсантов. Оставшиеся нарушители в водолазном снаряжении успели уйти под воду. Для их поиска и уничтожения на катере типа "Грачонок" задействовали поисковую станцию с гидроакустическим комплексом "Кальмар". Диверсанты, выбравшиеся в районе пирсовой зоны подводных сил ТОФ, были блокированы и уничтожены бойцами отряда ПДСС. Как уточнили в пресс-службе, в тренировке были задействованы около 50 военнослужащих, противодиверсионный катер проекта "Грачонок" и быстроходные лодки отряда ПДСС.

В пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту подчеркнули, что учения проводились в рамках итоговой проверки за летний период обучения и являются этапом подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Восток-2022", которые в следующем году станут основным мероприятием боевой подготовки войск (сил) Восточного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
21980 Грачонок
Военные учения
ТОФ
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