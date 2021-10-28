Войти
ТАСС

На Камчатке прошли учения по отражению нападения диверсантов на пункт базирования подлодок

191
0
0
Противодиверсионный катер "Грачонок"
Противодиверсионный катер "Грачонок".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

В тренировке участвовали около 50 военнослужащих

ВИЛЮЧИНСК (Камчатка), 27 октября. /ТАСС/. Отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами провел на Камчатке специальные учения по отражению нападения диверсионной группы условного противника на пункт постоянной дислокации подводных лодок Тихоокеанского флота.

"По легенде учений неизвестная группа лиц на скоростном катере предприняла попытку прорыва в пункт постоянной дислокации подводных лодок Тихоокеанского флота. Получив сигнал, подразделение отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами по тревоге выдвинулось в указанный район на противодиверсионном катере типа "Грачонок", - рассказали в среду журналистам в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту о сценарии маневров.

Отрезав прямой путь к подводным лодкам флота, группа захвата отряда на быстроходных лодках Бл-680 и Бл-860 выдвинулась к судну-нарушителю, где при задержании уничтожила часть условных диверсантов. Оставшиеся нарушители в водолазном снаряжении успели уйти под воду. Для их поиска и уничтожения на катере типа "Грачонок" задействовали поисковую станцию с гидроакустическим комплексом "Кальмар". Выбравшиеся в районе пирсовой зоны подводных сил Тихоокеанского флота диверсантов блокировали и уничтожили бойцы отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.

Как уточнили в пресс-службе, в тренировке задействовали около 50 военнослужащих, противодиверсионный катер проекта "Грачонок" и быстроходные лодки отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.

Также на зачетном учении боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" отработали действия по защите подводных сил Тихоокеанского флота от воздушного нападения условного противника с электронными пусками зенитных ракет. "В учениях было задействовано более 200 военнослужащих и порядка 10 единиц военной техники", - рассказал журналистам в среду командир дивизиона С-400 майор Александр Бурмистров.

В округе также подчеркнули, что учения проводились в рамках итоговой проверки за летний период обучения и являются этапом подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Восток-2022", которые в 2022 году станут основным мероприятием боевой подготовки войск Восточного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
21980 Грачонок
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
28.10.2021
На Камчатке расчеты С-400 "Триумф" провели тактические учения по прикрытию подводных сил
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
06.12.2017
На самых дальних рубежах
22.05.2017
Тихоокеанский флот в ближайшем будущем получит три новых корвета
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 01:54
  • 1
МБР «Булава» неуязвима для любых систем ПРО
  • 28.10 01:53
  • 101
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 28.10 01:16
  • 12
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 28.10 01:00
  • 1
Завершено переоборудование второго самолета Ту-204-300 для Росгвардии
  • 27.10 20:59
  • 31
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 27.10 20:49
  • 1
Новый гусеничный робот с дронами-камикадзе для армии США
  • 27.10 20:42
  • 2
Улучшенные танки Т-72Б3М помогут прикрыть афганское направление
  • 27.10 20:15
  • 66
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 27.10 18:57
  • 11
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 27.10 18:24
  • 5
Binkov's Battlegrounds (Хорватия): неужели современная российская армия застряла во времени?
  • 27.10 14:37
  • 4
Наследник «Воеводы»
  • 27.10 13:40
  • 44
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 27.10 05:42
  • 2
Прототип многоразовой ступени "Крыло-СВ" создадут в конце 2022 года
  • 27.10 02:00
  • 12
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 26.10 19:59
  • 2
Еще одна советская авиабаза в Прибалтике начала работать на НАТО