Al Jazeera (Катар): безопасность, влияние и амбиции. Эскалация напряженности между Россией и Западом в Черном море

В бассейне Черного и Азовского морей в последнее время часто происходят различные инциденты, замечает автор. Так, в июне Россия перехватила британский эсминец, а несколько дней назад российские истребители сопроводили два американских бомбардировщика. Чтобы понять баланс сил в этом регионе, журналист обратился к американскому эксперту.

С тех пор как в 2014 году Россия аннексировала Крым, ее военное присутствие в Северном Причерноморье усилилось. Это вызвало недовольство Украины и некоторых западных держав, неоднократно выражавших обеспокоенность действиями России в Черном и Азовском морях, которые препятствуют реализации их интересов в регионе.

Москва оправдывает свое присутствие теми же причинами, считая, что "экспансионистская политика" НАТО в Украине и Черном море представляет серьезную угрозу безопасности страны.

Интенсивные маневры

После аннексии Крыма начала расти напряженность в Черном море, проявившаяся в увеличении количества и масштабов военно-морских учений, как со стороны России, так и со стороны Украины и НАТО.

Напряженность достигла своего пика в апреле этого года, когда Москва перебросила войска, транспортные средства и корабли к границе Украины. Тогда весь мир опасался "неминуемого или возможного вторжения", но Россия вскоре объявила об окончании "широкомасштабных маневров", чем снизила градус напряженности.

С тех пор в Черном море периодически проходят военно-морские учения. Например, масштабные военно-морские учения НАТО "Sea Breeze-2021", совместные маневры Украины и НАТО "Dive-2021", а также военно-морские маневры ВМФ России.

Частые инциденты

В бассейне Черного и Азовского морей в последнее время часто происходят различные инциденты. Например, в июне этого года Россия перехватила британский эсминец "Defender", а несколько дней назад два российских истребителя Су-30 сопроводили два американских бомбардировщика над Черным морем.

Напомним, что в ноябре 2018 года российские пограничники задержали три корабля ВМФ Украины в Керченском проливе за незаконное пересечение границы, арестовав 25 моряков, находившихся на судах.

"Российское озеро"

Россия сталкивается с обвинениями со стороны Украины, Турции, США, европейских стран и НАТО в стремлении превратить Черное море в свое озеро, особенно после того, как она решила закрыла часть черноморских акваторий для прохода иностранных военных кораблей, а также часть воздушного пространства над Черным морем.

Илья Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего", отмечает, что Россия стремится не допустить наращивания военного присутствия сил НАТО у своих границ, используя любые средства, даже если они не соответствуют нормам международного права.

"Черное море фактически превращается в сферу влияния России. С 2014 года она вдвое увеличила размер своего флота, поставив на вооружение новые подводные лодки и корабли, оснащенные ракетами большой дальности", - добавил он.

Глава украинского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар, в свою очередь, считает, что Россия намеревается блокировать украинское побережье и вытеснить НАТО из акватории Черного моря.

"Россия делает ставку на то, что НАТО не будет обострять ситуацию, как это было раньше", - заявил Гончар, имея в виду тенденцию западных стран к нормализации отношений с Москвой.

Кто сильнее?

Многие аналитики сравнивают влияние России и НАТО в Черноморском регионе и почти единогласно считают, что баланс сил в настоящее время смещен в пользу Москвы.

Американский военный эксперт Марк Эпископос считает, что у стран НАТО не будет шансов на победу в случае военного противостояния с Россией в Черном море.

По словам Эпископоса, Россия укрепила свой флот, особенно на базе в Севастополе, в то время как силы НАТО, предназначенные для уничтожения российских средств вооруженной борьбы в регионе, не могут рассчитывать на широкую местную поддержку. Украина, Румыния и Грузия могут и почти наверняка обеспечат доступ к портам и морской проход для вооруженных сил НАТО, но им не хватает военно-морских возможностей для внесения значимого вклада сверх этого.

Альянсы для укрепления морской безопасности

Похоже, что страны Черноморского региона стремятся изменить расстановку сил в регионе или склонить баланс сил в свою пользу, налаживая партнерские связи друг с другом и/или с НАТО.

Украина, например, договорилась с Турцией, Грузией и Молдавией о проведении совместных военно-морских учений, подчеркнув важность сотрудничества для обеспечения безопасности в Черноморском регионе.

Этот вопрос ее беспокоит больше, чем другие страны. В НАТО постоянно говорят о развертывании подкреплений в Черноморском регионе. Киев, в свою очередь, намеревается построить две военно-морские военные базы, модернизировать и расширить свой флот, а также завершить работы по противокорабельным комплексам с крылатыми ракетами "Нептун".

Пожалуй, последним эпизодом в этом контексте стало турне министра обороны США Ллойда Остина по странам Черноморского региона, в ходе которого он планирует посетить Грузию, Украину и Румынию. Поездка завершится встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Остин собирается заверить Киев и Тбилиси, что дорога в альянс для них открыта, а также прояснить, как именно администрация Байдена будет выстраивать отношения с союзниками на Черном море", - заявила Ксения Логинова, корреспондент российской газеты "Известия".

"В НАТО постоянно обсуждают укрепление безопасности в Черноморском регионе, периодически приглашая на некоторые сессии глав внешнеполитических ведомств Украины и Грузии", - добавила она.

Россия бойкотирует НАТО

Доказательство тому - недавнее решение Москвы разорвать отношения с НАТО, начиная с ноября, и закрыть на неопределенный срок постпредства страны при этом альянсе.

Такие меры, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, были приняты в ответ на решение НАТО отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства РФ при НАТО, но российские аналитики считают иначе.

По словам корреспондента "Независимой газеты" Геннадия Петрова, заявление Лаврова прозвучало в то самое время, когда начинается турне по странам Черноморского региона министра обороны США Ллойда Остина. Оно призвано в том числе подтвердить, что США по-прежнему остаются приверженными курсу на вступление в НАТО Украины и Грузии. В этих условиях разрыв отношений с НАТО выглядит логичным для Кремля.

"Я думаю, это можно считать весьма серьезным шагом, учитывая то, с каким трудом создавался Совет Россия - НАТО в начале 2000-х годов. Однако его можно понять. После украинских событий и присоединения Крыма "диалог глухих" Москве оказался ни к чему", - считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Границы и газ

Хотя все в основном вращается вокруг безопасности границ и территориальной целостности, нельзя исключать экономический фактор, влияющий на напряженность в Черном море.

По словам экономиста Андрея Новака, энергетический кризис свидетельствует о том, что Россия обладает монополией на европейском газовом рынке и хочет, чтобы ее новый газопровод "Северный поток-2" был единственным маршрутом доставки газа в Европу в обход Украины.

"Россия не сможет оставаться монополистом, если на этом прибыльном рынке появятся конкуренты, в том числе Турция, которая ведет разведку газа и весьма заинтересована в его самостоятельном экспорте в будущем. Кроме того, есть Катар и другие страны-экспортеры природного газа, которым нужны более короткие и недорогие экспортные маршруты, чтобы сохранять конкурентоспособные цены", - добавил он.

По словам эксперта, контроль России над Сирией и значительными частями Черного моря означает, что она отсекает оптимальный маршрут для других стран-экспортеров или может препятствовать им, не говоря уже об огромных экономических выгодах в результате установления контроля над торговыми маршрутами в Северном Причерноморье.

Сафван Джулак (صفوان جولاق)